Com look pink, Paris Hilton faz festa de casamento em parque de diversões!

13/11/2021 | 17:10



Paris Hilton se tornou uma mulher casada na última quinta-feira, dia 11 de novembro, e as comemorações fizeram jus à ela!

Em seus Stories, a socialite mostrou que a festa de casamento foi em um parque de diversões! Para o evento, Paris escolheu um look pink da cabeça aos pés e se divertiu muito ao lado de amigos e familiares, como sua irmã, Nicky Hilton, e sua tia, Kyle Richards, membro do elenco de The Real Housewives of Beverly Hills.

O DJ Diplo agitou a noite com suas músicas e além de muita dança, os convidados também se divertiram nos brinquedos do parque, que foram transformados em uma temática toda voltada para a loira, com fotos dela e claro, muito rosa!

Segundo o Page Six, o local escolhido para a comemoração foi o pier de Santa Monica na Califórnia, Estados Unidos.

Dentre as celebridades presentes estavam Demi Lovato e Lele Pons.

Um luxo, hein?