Equipe de cantor sertanejo que foi atropelado por lancha agradece apoio dos fãs e fala sobre seu estado de saúde

13/11/2021 | 16:10



O cantor sertanejo Thiago Costa se envolveu em um acidente enquanto pilotava um jet ski em Belém, no Pará. De acordo com informações do telejornal Fala Brasil, da Record TV, o artista estava fazendo um passeio acompanhado da sobrinha, de apenas 13 anos de idade, quando os dois foram atingidos em cheio por uma lancha.

Conforme divulgado por representantes do cantor em seu Instagram, o estado de saúde de Thiago é estável, mas ele teve que ser submetido a uma cirurgia após ter os ossos do braço e da perna fraturados. A agenda de apresentações do artista teria sido cancelada.

Ele teve fratura na perna e no braço, passou por uma cirurgia na perna e vem sendo acompanhado pela equipe médica, seu estado de saúde está estável. Os shows deste mês estão cancelados. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos, pedimos orações pela recuperação do nosso potência Thiago Costa.

Já através do Stories, a equipe do cantor sertanejo agradeceu aos fãs pelo apoio e revelou que ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva:

Queremos agradecer a todos pelas orações, amor, carinho e boas energias que o Thiago vem recebendo. Ele está na UTI e seu estado de saúde é estável. Vamos continuar orando pela sua recuperação.

Apesar de os representantes de Thiago não terem comentado sobre a saúde de sua sobrinha, o Fala Brasil afirma que ela sofreu apenas ferimentos leves - e ainda indica que o motorista da lancha que atingiu os dois foi quem parou para prestar socorros.