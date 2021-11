Rico protagoniza discussão durante festa em A Fazenda e Dayane Mello fala: -Ele queria que eu desse um tapa nele

13/11/2021 | 16:10



Em A Fazenda 13, a festa da última sexta-feira, dia 12, foi daquelas cheias de emoções!

Rico e Valentina entraram em uma bela discussão que acabou com Rico chorando. Valentina começou perguntando sobre Rico falar mal das pessoas e depois ficar perto dela, e Rico alegou que todo mundo fala de todo mundo no reality. Depois, a peoa o cobrou sobre ele ter feito mal à ela enquanto ela o defendeu.

- Você acha que não fez mal a mim, né?

Rico caiu no choro e disse que se preocupou com todo o grupo, fazendo referência à imunidade da última Roça, que ele optou por não dar à peoa para salvar Mileide. Rico ainda partiu para falar de Dayane Mello, dizendo à Valentina que ela o julga mas Day é quem mais fala mal de todo mundo.

- Ela julga todo mundo e você me julga? Você, Valentina, vai se arrepender muito de tudo que você me fez. Você é uma idiota, garota.

Em seguida, ele foi para cima de Dayane Mello e ficou dizendo que ela era ridícula.

E Day respondeu dizendo para o peão sair de perto que ele não vai conseguir destruí-la. Depois de um tempo, ela deixou a festa e disse à Sol que é inevitável não se afetar com o que o Rico fala.

- Mesmo que eu saiba que isso não é real, que em algum momento vai acabar, eu não consigo não me afetar com essas coisas, sabe? As pessoas querem se promover, levantar bandeira só para te destruir, me machuca. Eu demorei tantos anos para construir tudo que construí para mim e minha família e vem um m***a só por fama querer acabar com tudo. Me machuca demais.

Sol respondeu que é isso que Rico quer.

Valentina e Mc Gui se juntaram à conversa começaram a falar que Rico só causa por quando tem bebida envolvida. Até que Dayane diz e todos concordam:

- Ele queria que eu desse um tapa nele.

Mc Gui disse que o que resta é esperar a próxima Roça, e acrescentou que faz questão de ir para o Resta Um para vetá-lo da prova do Fazendeiro.

Eita!