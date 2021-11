A fila andou? Emma Roberts surge de mãos dadas com ex-empresário de Britney Spears e atiça rumores de término

13/11/2021 | 16:10



Parece que a vida de Emma Roberts pode ter sofrido uma série de mudanças bruscas enquanto a atriz se manteve longe dos holofotes! De acordo com o Daily Mail, a sobrinha de Julia Roberts foi uma das convidadas do luxuoso casamento de Paris Hilton - e atiçou os rumores de término com o pai de sua filha, Garrett Hedlund, ao surgir de mãos dadas com Cade Hudson, ex-empresário de Britney Spears.

Segundo o jornal, a estrela de Scream Queens usava um vestido de tule preto e completava o look estiloso com uma jaqueta preta nos ombros. Ao seu lado, Cade usava óculos escuros, um conjunto de terno preto com camisa branca, e uma gravata borboleta. Garrett Hedlund, que namorou Emma durante mais de dois anos, não foi visto no local.

A informação vem pouco depois de que alguns internautas afirmaram que o suposto ex-casal não se seguia mais nas redes sociais, o que atiçou os boatos de que o relacionamento dos dois teria chegado ao fim.

Roberts e Hedlund deram as boas-vindas a um filho chamado Rhodes Robert Hedlund no dia 27 de dezembro de 2020, pouco tempo depois que fontes afirmaram que o par havia passado por períodos difíceis na relação ao longo da gestação de Emma - principalmente depois que o ator de Tron: O Legado foi preso, em janeiro de 2020, por dirigir sob efeito de substâncias. A última vez que os dois foram vistos juntos foi em 25 de abril de 2021.

Eita! Será que Emma Roberts realmente está com um novo amor?