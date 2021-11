Do Diário do Grande ABC



13/11/2021 | 16:08



A Prefeitura de Santo André interditou nesta sexta-feira casa noturna no Jardim Las Vegas. A ação, motivada por denúncias ao Paço e por tempo indeterminado, faz parte da Operação Sono Tranquilo, realizada de forma integrada entre o DCUrb (Departamento de Controle Urbano), o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e a GCM (Guarda Civil Municipal).



O estabelecimento, na Avenida Córrego Taioca, funcionava sem o alvará de funcionamento. De acordo com a administração municipal, a casa noturna tem histórico de infrações, com diversas autuações por parte do Semasa e havia sido interditada outras vezes.