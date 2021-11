Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha reúnem pais e sogros pela primeira vez

13/11/2021 | 15:11



Momento especial em família!

Fátima Bernardes compartilhou com seus seguidores que conseguiu reunir pela primeira vez seus pais e seus sogros. No Instagram, ela publicou uma foto de todos reunidos e escreveu: Que alegria esse primeiro encontro dos meus pais com meus sogros. E no dia do aniversário do Túlio! Bom demais.

Túlio Gadêlha, namorado de Fátima, também compartilhou uma série de fotos da família reunida para celebrar seu aniversário. Na legenda, ele se mostrou feliz com o momento e aproveitou para agradecer pelas mensagens de parabéns: Com meus pais, namorada, sogrinhos, enteadinha e meu fusquinha. Pelo menos a miniatura dele. Obrigado aos amigos e familiares pelas mensagens de carinho.

Muito fofos, né?