Internautas apontam edição exagerada em foto de Mara Maravilha

13/11/2021 | 14:10



Não é novidade que algumas celebridades ativas nas redes sociais vez ou outra acabam apelando para aplicativos de edição de imagem para corrigir falhas de imagem ou mesmo aspectos de seus corpos que não lhe agradam. Acontece que os olhos afiados dos internautas por vezes acabam encontrando algumas falhas de edição - e, é claro, não deixam de comentar sobre o assunto.

Mara Maravilha não foi perdoada pelos internautas, que notaram a edição feita por ela em uma foto divulgada no Instagram. A cantora compartilhou a imagem acima, em que aparece com um vestido justinho, deixando a silhueta bem marcada.

Os seguidores, no entanto, notaram que Mara abusou dos retoques digitais para acentuar as curvas, ficando com o braço e mão tortos por causa da edição mal feita. Na legenda da publicação, Mara alfinetou:

Prefiro que enxerguem em mim erros com arrependimentos, do que uma falsa perfeição. Perfeito, só Ele! Ótimo dia!.