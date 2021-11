Yasmin Brunet abre o jogo sobre briga com família de Gabriel Medina

13/11/2021 | 12:11



Yasmin Brunet resolveu abrir o jogo sobre a briga com a família do marido, o surfista Gabriel Medina. Em bate-papo com Léo Dias, a modelo afirmou que as polêmicas e especulações em torno do imbróglio com a sogra, Simone Medina, estão longe da realidade, são absurdas e até mesmo engraçadas, mas que estar na mira dos holofotes ao longo de todo o ano tem sido desgastante para o casal.

A gente sempre conversa. Algumas polêmicas estão tão longe da nossa realidade que chegam a ser engraçadas, e outras são absurdas. (...) Tudo isso é desgastante. Não sei se teve algum momento pior do que outro, declarou ela.

A filha de Luiza Brunet também pontuou que não entende em qual momento a relação com a família de Medina começou a desandar e nem sabe qual o motivo para não gostarem dela:

Difícil de falar, porque eu realmente não sei por que não gostam de mim. Até agora não entendi? nem o Gabriel sabe. Mas, depois que casamos, tudo ficou pior e mais evidente, pontuou.

Ela ainda saiu em defesa de Medina, afirmando que ele precisou ser muito forte para lidar com a fase turbulenta em meio às competições, como as Olimpíadas do Japão.

O Gabriel é muito forte. Não sei como ele faz isso, mas não deixa coisas externas afetarem o trabalho dele. É muito focado e dedicado. Tínhamos algumas estratégias que ele criou, como não mexer no celular no dia da competição, para não ver alguma nota que poderia sair e deixá-lo chateado? então vivíamos mais o momento real.

Yasmin também esclareceu que o casamento no Havaí não foi em sigilo e que os dois gostariam de realizar uma cerimônia no Brasil para todos que amam, no entanto, a situação ficou complicada. Ela ainda diz que a família de Medina nunca tentou conversar para resolver as coisas e muito menos desejaram boa sorte para o surfista antes das competições.

O ano do Gabriel foi muito intenso. As pessoas não fazem ideia das coisas que ele passou na vida pessoal e ainda competindo um mundial com toda essa pressão. Eu não sei como ele conseguiu, de verdade. Eu teria desistido logo no início. Nunca conheci alguém tão forte como ele. Aconteceram muitas coisas antes das competições que teriam desestabilizado qualquer pessoa.

Por fim, ela afirmou que conheceu o homem da vida dela, que mudou sua forma de pensar e é muito grata pelo que tem vivido. E entregou que o casal tem planos de ter filhos em breve.

É uma vontade muito grande minha! Ter uns 2, 3 filhos e sermos muito felizes. Quando conheci o Gabriel, ele me disse que o sonho pessoal dele era casar e ter filhos. Quem sabe logo realizamos esse sonho?