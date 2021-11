Branco Mello se afasta do Titãs para fazer cirurgia de retirada de tumor

13/11/2021 | 12:10



Branco Mello, baixista e vocalista do Titãs, irá se afastar da banda para realizar uma cirurgia para retirar um tumor. A informação foi revelada por meio de um comunicado divulgado nas redes sociais do artista e da banda. O tumor na hipofaringe, a entrada do esôfago, é reincidente de um anterior, tratado em 2018.

A equipe de Branco afirmou que o tumor está em estágio inicial e foi detectado por meio de um exame de rotina. Ele deverá ficar afastado até se recuperar completamente da cirurgia.

Queridos amigos, logo estarei de volta, tranquilizou ele.

Os titãs seguirão cumprindo a agenda de shows com participação especial do baixista Caio Góes Neves.

