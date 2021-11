Rodovias Anchieta e Imigrantes têm congestionamento no sentido Litoral

Do Diário do Grande ABC



13/11/2021 | 09:26



O motorista que trafega pelo SAI (Sistema Anchieta Imigrantes) com destino à Baixada Santista encontra congestionamento do km 27 ao km 31 na Via Anchieta. O motivo é o excesso de veículos.

Na Rodovia dos Imigrantes o tráfego intenso de veículos ocorre nos trechos do km 26 ao km 32, do km 39 ao km 43, e também do km 50 ao km 53.

De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o SAI, por causa do feriado prolongado da Proclamação da República desde às 0h desta sexta-feira, quando se iniciou a contagem, mais de 121 mil veículos desceram a Serra em direção ao Litoral. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de 51 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 6.000 veículos e subiram mais de 2.000 veículos.

Ainda segundo a Ecovias, no sentido da Capital o tráfego flui normalmente. O tempo está bom e a visibilidade também é boa em todos os trechos de concessão.



A alça de acesso ao bairro, na saída 20 da pista marginal da via Anchieta, sentido litoral, está bloqueada para obras. Além disso, a faixa da direita está bloqueada no trecho, mas não há registro de lentidão, porque há três faixas abertas para o tráfego.



O SAI está em Operação Descida 7X3. Veículos que seguem em direção ao Litoral devem utilizar a pista norte e pista sul da Via Anchieta, além da pista sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida da serra sentido Capital é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.