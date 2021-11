Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



13/11/2021 | 08:39



A baixa procura pela vacina contra a Covid tem feito as cidades do Grande ABC aumentarem a fiscalização quanto à logística para que os imunizantes não percam a validade. Ribeirão Pires confirmou ao Diário que devolveu ao governo do Estado lote com 2.040 fármacos e Rio Grande da Serra tem remanejado as vacinas perto do vencimento para os municípios vizinhos. Até ontem, de acordo com as administrações, 213.121 pessoas não haviam retornado aos postos de saúde para receber a segunda dose.



A maior evasão é registrada em São Bernardo, onde 13% dos moradores que iniciaram o esquema vacinal não retornaram para completar a proteção contra a Covid, o que equivale a 85.261 pessoas. Na sequência aparece Santo André, com 8% de evasão, ou 48.155 munícipes. Em Diadema, 47.534 habitantes estão com a vacinação atrasada, seguida de São Caetano (12.971), Rio Grande da Serra (10 mil) e Ribeirão Pires (9.200). A administração de Mauá não retornou aos questionamentos do Diário.



A Prefeitura de Santo André disse que não precisou devolver doses da vacina e monitora as datas de validade, mesma situação de São Bernardo, que reforçou que “os pedidos e envios de imunizantes por parte do governo do Estado são realizados semanalmente para que não haja problemas de doses vencidas ou necessidade de devolução de lotes”.



Em São Caetano a administração garantiu que não tem vacinas com prazo de validade apertado, enquanto Diadema disse que “faz controle rigoroso das doses disponíveis em estoque e do aprazamento dos retornos” e por isso tem conseguido usar as vacinas dentro do prazo de validade.



Já em Ribeirão Pires, a Prefeitura disse que antecipou o reforço dos idosos e ainda assim teve de devolver lote com 2.040 doses. “Ribeirão Pires ampliou o público-alvo da dose de reforço, por exemplo, com 50 anos ou mais, como estratégia para que não houvesse risco de perder vacinas devido ao prazo de validade”, informou o Paço, em nota.



Por fim, Rio Grande da Serra disse que tem atendido com demanda livre, ou seja, sem agendamentos nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). O Paço explicou que no feriado de segunda-feira (Proclamação da República) manterá aberta a UBS Vila Conde (Rua Arujá, 151), das 9h às 16h, exclusivamente para vacinação contra a Covid-19. “Quando há vencimento próximo, as doses são remanejadas para outros municípios, conforme orientação do governo do Estado”, informou a Prefeitura.

São Caetano inclui 2.535 casos confirmados no boletim

O boletim epidemiológico da Prefeitura de São Caetano incluiu ontem 2.535 diagnósticos positivos de Covid de moradores que fizeram os testes em outras cidades e os dados estavam represados no sistema do governo do Estado. Com isso, a cidade, que confirmou ainda mais cinco casos ontem, agora tem 20.082 munícipes infectados desde o início da pandemia.



As outras seis cidades da região, juntas, reportaram mais 146 pessoas contaminadas, sendo 81 em Mauá, 28 em São Bernardo, 20 em Santo André, 14 em Diadema, dois em Ribeirão Pires e um em Rio Grande da Serra. No total, o Grande ABC chegou a 268.412 infectados, sendo que, destes, 253.261 estão recuperados.



Em relação às mortes, as cidades acumularam mais quatro óbitos, sendo dois em Santo André, um em São Bernardo e um em Diadema. O total de falecimentos chegou a 10.419.



No Estado, até ontem eram 4.420.263 casos confirmados, sendo que 4.246.263 pessoas tiveram a doença e já estão recuperadas. Entre os óbitos registrados na pandemia há um total de 152.953, sendo 414 com investigação concluída nas últimas 24 horas.



O Ministério da Saúde divulgou boletim ontem com mais 267 mortes e 14.598 casos de Covid confirmados. Com isso, no total, são 610.491 óbitos e 21.939.196 infectados. O número de recuperados da doença chegou a 21.138.584. Ainda há 190.121 casos em acompanhamento por equipes de saúde, de pessoas que tiveram o quadro de Covid confirmado.