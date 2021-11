Católicos se mobilizam para ações sociais no Dia Mundial dos Pobres

Do Diário do Grande ABC



13/11/2021 | 08:32



A Igreja Católica se mobiliza em todas as sete cidades do Grande ABC para realizar ações assistenciais no Dia Mundial dos Pobres, que será comemorado amanhã. Haverá distribuição de comida, roupas, produtos de higiene e até espaço para que as pessoas que vivem nas ruas possam tomar banho.



A data foi instituída há cinco anos pelo papa Francisco, com o tema Sempre Tereis Pobres Entre Vós. No Brasil, adotou-se o tema: Sentes Compaixão?. A ideia é convidar os fiéis a não terem indiferença frente ao sofrimento das pessoas em situação de vulnerabilidade e à crescente pobreza socioeconômica que assola mais 51,9 milhões de brasileiros e brasileiras.



Segundo a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), a programação da JMP (Jornada Mundial dos Pobres) inclui a Semana Nacional do Gesto Concreto da JMP 2021, que começou no dia 7 e se encerra amanhã; a Celebração Eucarística Nacional hoje, às 7h, na Capela Nossa Senhora Aparecida, na sede da CNBB, em Brasília (Distrito Federal) – transmitida ao vivo pelas TVs católicas; e amanhã o Manifesto pela Vida, em formato texto, vídeo e áudio, com material sendo disponibilizado pelas mídias da CNBB.



Amanhã no Grande ABC, a Diocese de Santo André realiza a acolhida às pessoas em situação de rua para o café da manhã, almoço e serviços como banho, cortes de cabelo, barba e unha, atendimentos médico, psicológico e jurídico, e participação nas missas, que seguirão todos os protocolos sanitários, como uso de máscaras, álcool gel e distanciamento físico.



Neste dia, o Vicariato Episcopal para a Caridade Social também receberá doações de alimentos não perecíveis, roupas, produtos de higiene e limpeza para ajudar cerca de 6.000 famílias carentes da região.