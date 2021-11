Taxa de mortalidade infantil na região é a menor da história

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



13/11/2021 | 08:29



O Grande ABC registrou em 2020 a menor taxa de mortalidade infantil da história. Dados de levantamento realizado pela Fundação Seade, plataforma gerida pelo governo do Estado, mostram que no ano passado foram 285 óbitos antes do primeiro ano de vida nas cidades da região e 30.792 nascimentos registrados, ou seja, a taxa de mortalidade é de 9,26 para cada 1.000 nascidos vivos. Esta é a primeira vez que o indicador atinge marca inferior a 10.

Há 20 anos, foram registrados 696 falecimentos de bebês no Grande ABC e 44.667 nascimentos, taxa de 15,58 para cada 1.000 partos realizados, ou seja, a retração foi de 40,5% em duas décadas.



Os números da região seguem tendência registrada em todo o Estado, que também computou indicador de apenas um dígito pela primeira vez na história. Somando todos os 645 municípios paulistas, foram computados 5.358 óbitos e 549.716 nascimentos em 2020, com isso a taxa para cada 1.000 nascidos vivos é de 9,75.



No Grande ABC, os menores indicadores foram registrados em São Caetano e Rio Grande da Serra, com 7,12 e 7,14, respectivamente. Os maiores números foram computados em Diadema e Mauá, com 10,68 e 10,13, respectivamente – veja os dados de todas as cidades da região na arte acima. Na comparação com 20 anos atrás, a principal diferença foi registrada em Rio Grande da Serra, que tinha a maior marca da região, com 23,29 mortes a cada 1.000 nascidos vivos e passou para 7,14.



De acordo com o governo do Estado, os dados refletem a melhoria nas estratégias preventivas de assistência na rede pública de saúde, como investimentos em saneamento básico, além de iniciativas rotineiras e campanha de imunização. O Estado reforçou a importância de programas de qualificação do pré-natal orientado pela linha de cuidado da gestante; qualificação ao parto e ao recém-nascido, por meio de processos de treinamentos específicos; apoio técnico para as regiões de saúde por meio de reuniões macrorregionais com os pontos de atendimento da rede; ampliação da rede de assistência às crianças vítimas de violências; ações de supervisão e apoio para as ações da rede estadual de BLH (Bancos de Leite de Humano).



“É gratificante e recompensador para todos nós, que atuamos na gestão pública, o registro de mais um feito inédito na história de São Paulo e do Brasil. Especialmente em relação a um ano tão difícil como foi 2020”, comemorou o governador João Doria (PSDB).

“Esta é uma marca histórica fruto de um trabalho conjunto e contínuo entre o Estado e os 645 municípios. As iniciativas e ações preventivas voltadas para a saúde da mulher e da criança fizeram com que São Paulo chegasse a um patamar único em sua história. O objetivo agora é ainda mais desafiador e vamos trabalhar para continuar diminuindo estes índices”, completou o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.