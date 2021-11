Cinco vantagens de apostar em scooters elétricas

das Agências



13/11/2021 | 00:05



Com os recentes aumentos dos valores dos combustíveis, muitas pessoas têm ponderado sobre a possibilidade de adquirir veículos que se locomovam a partir da eletricidade.

Um deles, a scooter elétrica, é uma boa opção para quem deseja autonomia para percorrer todos os cantos da cidade com muita segurança e agilidade. Quer conhecer outras 5 principais vantagens do equipamento? Confira!

Economia de combustível

Como dito anteriormente, um dos grandes incentivos para que a população, de uma forma geral, troque os veículos movidos por motores a combustão pelos que utilizam a energia elétrica é o fato de que o preço dos combustíveis tem ficado cada vez mais elevado. "Para quem não quer ficar refém da alta dos valores nas bombas, esse tipo de automóvel é um grande - e potente - aliado", ressalta Maurício Somlo, sócio da Elemovi, empresa especializada na produção e na comercialização de produtos no segmento.

Baixo custo de manutenção

Outra vantagem de garantir um automóvel como este é o baixo custo de manutenção - se comparado aos veículos tradicionais, uma vez que não há custo com troca de óleos, filtros e o veículo elétrico possui menos peças do que o seu par a combustão.

Mais facilidade para estacionar

Por contar com um automóvel mais compacto do que um carro, o dono de uma scooter elétrica também não terá dores de cabeça na hora de estacioná-la. "Diferentemente dos carros, que nos fazem rodar por um longo tempo atrás de uma vaga, esse modelo nos permite utilizar lugares menores para acomodá-lo, além de oferecer um menor risco de batidas na hora de chegar ou sair do espaço", afirma Maurício.

Praticidade no dia a dia

Fáceis de pilotar e de se movimentarem no trânsito caótico dos grandes centros urbanos, as scooters elétricas são o sonho de consumo de quem não quer passar perrengue no trajeto de seus compromissos - de uma visita ao mercado à ida ao trabalho.

Não exige CNH

Não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH)? Não se preocupe, você ainda poderá pilotar uma scooter elétrica. Isso porque esse tipo de automóvel só exige a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), documento voltado para quem deseja dirigir especificamente esse tipo de veículo.