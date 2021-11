Cayman mais afiado de todos os tempos é destaque no Salão de Los Angeles

das Agências



13/11/2021 | 00:05



No Salão do Automóvel de Los Angeles (19 a 28 de novembro), a Porsche apresentará o novo carro-chefe da família 718: o 718 Cayman GT4 RS. Os recursos típicos do RS incluem mais downforce e potência do que o GT4, enquanto o peso foi reduzido ainda mais. O resultado é o 718 mais implacável e sagaz de todos os tempos. Ele é capaz de completar uma volta de 20,6 quilômetros em Nürburgring Nordschleife em apenas 7min04s511. Isso é 23,6 segundos mais rápido do que um 718 Cayman GT4 equipado com sistema de embreagem dupla Porsche (PDK). Ao mesmo tempo, a versão de corrida 718 Cayman GT4 RS Clubsport irá comemorar sua estreia em Los Angeles.

O carro esportivo elétrico Taycan será o foco de duas estreias mundiais: uma nova versão incrivelmente dinâmica posicionada entre o Taycan 4S e o Taycan Turbo, e um terceiro estilo de carroceria será revelado ao público pela primeira vez na Califórnia. A família Panamera também está ganhando uma nova adição: a Porsche está lançando uma série especial com itens de altíssima qualidade: a Platinum Edition.

A revelação de todas as cinco estreias mundiais acontecerá no dia 17 de novembro, 01:00 am (horário de Brasília) com Oliver Blume, Presidente do Conselho Executivo da Porsche AG, Detlev von Platen, Membro do Conselho Executivo de Vendas e Marketing, e Frank-Steffen Walliser, Vice-Presidente da Linha de Modelos 911 e 718. O ex-piloto de Fórmula 1 e embaixador da marca Porsche, Mark Webber, será o anfitrião do evento.

Toda a ação será transmitida em inglês em www.NewsTV.porsche.com e no Facebook (www.facebook.com/porsche), YouTube (www.youtube.com/c/Porsche) e Lin-kedIn (www.linkedin.com/company/porsche-ag).