Jaguar apresenta novo I-PACE 2022





13/11/2021



Há cerca de três anos, era apresentada ao mundo a primeira versão do Jaguar I-PACE. Em 2021, a Jaguar reafirma mais uma vez seu compromisso de trilhar um caminho cada vez mais tecnológico e sustentável e anuncia a chegada do Jaguar I-PACE 2022 ao mercado brasileiro. As principais novidades da atualização do modelo elétrico da Jaguar estão ligadas à conectividade, ao design e a chegada de uma nova versão: a Black Edition. Seu lançamento simboliza mais um passo importante dado pela montadora nos últimos anos, não só por sinalizar um movimento da marca em direção à eletrificação, mas por seu impacto geral de mercado. O modelo foi o primeiro SUV premium 100% elétrico do mundo e pioneiro na eletrificação no Brasil no segmento.

“Ao longo dos anos, o Jaguar I-PACE tem alcançado um alto nível de reconhecimento global, tendo como destaque sua tecnologia embarcada e seu design excepcional, premiado em grandes instituições como o World Car of the Year. Com o lançamento da versão 2022 e a versão especial Black Edition damos mais um importante passo ao futuro, oferecendo um veículo alinhado a nossa proposta de eletrificação e com atributos para assegurar sua representatividade em meio a concorrência” explica Thiago Marques, responsável de produto da Jaguar Brasil.





Mais tecnológico e conectado

A começar pelo pilar de tecnologia e conectividade, o novo Jaguar I-PACE 2022 dá continuidade ao legado de sofisticação e praticidade que já faziam parte da essência do modelo. Com o menu do sistema de infoentretenimento PIVI PRO simplificado, seu manuseio tornou-se tão rápido e fácil de usar quanto um smartphone. O aprimoramento confere uma experiência interna mais ágil e intuitiva, permitindo que os motoristas acessem ou visualizem 100% das tarefas comuns na tela inicial em dois toques ou menos, contando com integração padrão Apple CarPlay e Android Auto, além do sistema de som Meridian 3D Surround System. Com tecnologia Trifield TM , a experiência sonora interna conta com dois alto-falantes adicionais no teto da cabine, totalizando 16 alto-falantes e um subwoofer, e harmoniza a qualidade do som para todos os passageiros do veículo.

O sistema ainda apresenta a capacidade de conectar dois telefones simultaneamente via Bluetooth e oferece a opção de navegação de autoaprendizagem, que pode mostrar onde está a estação de carga mais próxima disponível.

E, como um carro com o alto nível de tecnologia como o I-PACE precisa estar sempre atualizado, o sistema do modelo é capaz de realizar updates de software de forma automática. Infoentretenimento, gerenciamento de bateria e carregamento podem ser atualizados remotamente via SOTA (Software Over The Air). A partir da tecnologia e-sim interna, o veículo é capaz de atualizar todos os seus dados e permitir que o I-PACE melhore continuamente e siga otimizando as funções disponíveis em tempo real.

Design interno e externo

No design exterior, a grade frontal em Cinza Atlas complementa o Bright Pack. Luxuoso, o pacote opcional acentua o design do I-PACE com borda da grade em Noble Chrome, tampas de espelho de porta e difusor traseiro também em Cinza Atlas e bordas de janela em cromado acetinado.

A paleta de cores também foi atualizada com novas opções: Vermelho Caldera, Azul Portofino e Cinza Eiger.

No interior, o layout ainda otimiza o espaço para os passageiros, no qual são usados materiais sofisticados, incluindo a opção de um interior Kvadrat têxtil premium, e uma atenção primorosa aos detalhes, características que fazem parte da essência de um verdadeiro Jaguar. A união entre os melhores materiais e designs mais refinados cria uma bela harmonia entre performance e luxo.





Seu espaço interior é comparável aos dos grandes SUVs. Na traseira, o espaço para as pernas é de 890 mm enquanto no centro do veículo há um útil compartimento de armazenamento de 10,5 litros. Na parte traseira, tem espaço para melhor acomodação de tablets e notebooks sob os assentos, enquanto o compartimento de bagagem traseiro oferece capacidade de 656 litros e 1.453 litros com os assentos dobrados.

Jaguar I-PACE Black Edition

A nova edição Black Edition caracteriza-se por oferecer itens únicos de estilo e uma especificação aprimorada, que inclui equipamentos como Black Pack, com teto panorâmico e vidro de privacidade.

Com assentos esportivos em couro Ebony e acabamentos em preto brilhante, complementados por um forro de teto também do material Ebony, o caráter refinado e contemporâneo do modelo é acentuado. O mesmo acabamento preto brilhante está presente nas rodas de 20 polegadas de cinco raios. São detalhes que ressaltam a harmonia entre robustez e elegância do I-PACE Black, disponível em uma gama de cores que inclui os tons Aruba e Farallon Pearl Black, tintas metálicas premium especialmente selecionadas.

“A ideia de desenvolvimento do Jaguar I-PACE Black Edition veio da vontade de ressaltar as características elegantes do modelo, premiado e reconhecido em todo o mundo. Ao elevarmos ainda mais a sofisticação do design e aprimorarmos do pacote de equipamentos, buscamos traduzir através do visual e da experiência interna o resultado da harmonia entre sofisticação e esportividade: um veículo dinâmico, distinto, envolvente e objeto de desejo”, diz o executivo Thiago Marques.

Segurança e bem-estar

Com foco no conforto e no bem-estar dos ocupantes, a evolução tecnológica do I-PACE vai além da experiência de infoentretenimento e demonstra soluções pensadas até para a qualidade do ar no interior do veículo. Em tempos em que cuidar da saúde ganhou ainda mais relevância, a ionização do ar da cabine, agora com filtragem PM 2.5 para capturar partículas ultrafinas e alérgenos, garante ao motorista e aos passageiros uma viagem mais tranquila. O I-PACE pode até mesmo filtrar o ar de sua cabine antes de iniciar uma viagem.

A tecnologia digital de última geração também auxilia ainda mais os motoristas e os usuários das estradas. A visibilidade é significativamente melhorada com uma Câmera 3D Surround disponível que proporciona uma visão de 360 graus da área ao redor do veículo e evidencia eventuais obstáculos, visíveis através da tela central touchscreen.

O espelho retrovisor central conta com Clear Sight (opcional), garantindo que o motorista tenha sempre uma visão desobstruída, mesmo com três pessoas no banco traseiro ou com o compartimento de bagagem de 656 litros carregado até o teto, através de câmera com revestimento hidrofóbico integrada ao sistema de antena no teto do carro.

Carregamento e performance

O Jaguar I-PACE apresenta dois motores elétricos projetados pela Jaguar, que estão localizados um em cada eixo. O conjunto propulsor gera 400 cv de potência e 69,5 kgfm de torque. Com isso aliado à construção de alumínio e baixo centro de gravidade, o I-PACE oferece equilíbrio inigualável de desempenho de tração integral, refinamento, luxo e agilidade – juntamente com excelente autonomia e usabilidade diária no mundo real com alta capacidade de performance, indo de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos, unindo a direção silenciosa e suave de um elétrico a dinâmica e velocidade, e criando uma atmosfera harmoniosa entre tranquilidade e esportividade.

O I-PACE 2022 manteve o sistema de carregamento a bordo otimizado com 11 kW, permitindo que os clientes desfrutem de um carregamento significativamente mais rápido. Quando conectado a um wallbox de 11 kW, a bateria ganha até 53 km de autonomia por hora, enquanto uma carga completa leva apenas 8,6 horas – ideal para carregamento noturno em casa – de acordo com verificação WLTP.

Ao carregar em estações de carregamento públicas, um carregador de 50 kW adicionará 63 km em 15 minutos, enquanto um carregador de 100 kW somará 127 km durante o mesmo período.

Energia renovável

O I-PACE, o primeiro veículo 100% elétrico da Jaguar, vem com a garantia de utilização de energia 100% renovável pelos próximos oito anos, compromisso da montadora britânica de luxo e da ZEG, empresa do Grupo Capitale. Em parceria com a Jaguar, a empresa ainda garante que o I-PACE será um veículo com zero índice de emissões.

Para tornar esse fornecimento de energia limpa uma realidade para o I-PACE, a ZEG fornece insumo 100% renovável suficiente para o consumo do número de carros comercializados por oito anos. Para atender à demanda, a companhia vai gerar, por ano, 1,25 GWh de energia limpa a partir das fontes solar, hídrica, de biogás e de resíduos sólidos.

Recorde no Autódromo de Interlagos

Além de pioneiro no mercado, o I-PACE também possui conquistas no asfalto de pistas de corrida, mais especificamente no Autódromo de Interlagos. Pilotado por Cacá Bueno e Sérgio Jimenez, o I-PACE superou todas as expectativas, exaltando seus atributos em termos de performance e dirigibilidade ao estabelecer o recorde de volta completa mais rápida feita por um veículo elétrico com a impressionante marca de dois minutos. Assista ao recorde neste link.

Histórico premiado

Sucesso desde seu lançamento, o I-PACE já ganhou mais de 60 prêmios globais, incluindo o World Car of the Year 2019, o World Car Design of the Year e o World Green Car, reforçando seu status de melhor carro elétrico do segmento. Projetado para manter todos os ocupantes em segurança, o I-PACE também recebeu a classificação máxima de cinco estrelas no EuroNCAP.

Com a vitória tripla na World Car of The Year de 2019, o I-PACE conquistou mais uma vez status de pioneiro. Com os três prêmios conquistados de uma só vez, o modelo foi o primeiro a ganhar três títulos da premiação Carro Mundial em 15 anos de história da premiação.

Em 2021, o modelo ainda ganhou reconhecimento na categoria revenda. Realizado em parceria com a Revista Quatro Rodas, o Kelley Blue Book Official Guide elegeu os vitoriosos do prêmio Melhores Preços de Revenda. A divulgação consagrou o I-PACE como o grande vitorioso na categoria de elétricos.

Essas conquistas passam por diversos locais do mundo, incluindo o Carro Europeu do Ano, o Carro Alemão, Norueguês e do Reino Unido do Ano, EV do Ano da revista BBC TopGear, Carro Verde do Ano da China, o título de vencedor do prêmio ECOBEST da Autobes e a nomeação de Melhor Carro Premium da Electrifying.com, sendo que essa última conquista aconteceu já este ano, no mês de maio.