São Caetano perto de sediar grupo da Copinha em 2022

Dérek Bittencourt



13/11/2021 | 00:01



O São Caetano está muito perto de voltar a ser time-sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022. O anúncio oficial da FPF (Federação Paulista de Futebol) só deverá sair na semana que vem, porém, o Azulão, que gere o Estádio Anacleto Campanella, vem fazendo o possível para atender às exigências da entidade e deixar o local apto a receber o torneio novamente após quatro edições - a última vez foi em 2017; em 2021 não houve torneio.

“A gente está em busca de finalizar algumas questões, oferecer o que é solicitado pela Federação para poder ser agraciado e sediar um dos grupos da Copinha, para cada vez mais colocar o Azulão em seu lugar merecido, com competência dentro de campo. Buscamos atender todos os critérios que a Federação exige”, afirmou o presidente Manoel Sabino Neto. Ele disse que a situação é mais uma ação para reaproximar o time e a cidade, além de dar sequência ao processo de revelação de talentos. “Seria mostrar que estamos resgatando o Azulão e incentivar nossos garotos, porque temos um celeiro de craques e neste ponto estamos de igual com os demais clubes do Estado.”

A equipe sub-20 do Azulão disputa atualmente o Paulista da categoria, no qual chegou à segunda fase e integra a zona de classificação à terceira, utilizando o torneio como preparação para a Copinha. Nos bastidores, a diretoria trabalha para dar ainda mais condições para o time, em ação que também engloba a equipe que participará da Série A-2 do Campeonato Paulista. “Estamos fechando uma parceria de longo prazo. Temos boas conversas para fechar com três parceiros na camisa, que vão nos seguir da Copinha ao profissional”, exaltou Manoel Sabino Neto.

Aliás, por falar no time principal, o presidente destacou os pontos positivos da campanha quadrifinalista da Copa Paulista, que calou críticos. “A gente está bem contente com o resultado, mas não surpreso, porque trabalhamos para isso. O que a gente quis mostrar para a cidade e creio que conseguiu é que o Azulão voltou a ser competitivo. Agora vamos em busca de voltar a ganhar títulos”, finalizou.