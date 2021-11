Semasa – 52 anos de Santo André

Do Diário do Grande ABC



12/11/2021 | 23:59



O escritor e jornalista José de Alencar escreveu que ‘o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo’. Estas qualidades são algumas das marcas da história dos 52 anos do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), completados neste dia 13. Em período marcado por profundas transformações, a autarquia, que nasceu da necessidade de modernização dos serviços públicos prestados à época, chega a este aniversário celebrando as conquistas que a tornaram referência nacional em gestão ambiental, resíduos sólidos, saneamento e sustentabilidade.



Ao longo destes 52 anos, Santo André, por meio do Semasa, tornou-se pioneira na implantação de uma política municipal de gestão e saneamento ambiental, a partir da Lei 7.733/1998, que permitiu à autarquia planejar, executar e promover políticas públicas de proteção ao meio ambiente, por meio dos serviços de licenciamento, fiscalização e educação ambiental. Além disso, implementamos a política municipal de educação ambiental, tornando Santo André a primeira cidade da região a adotar legislação específica para a área, fortalecendo ainda mais as ações com viés de sensibilização, sustentabilidade e preocupação com as gerações futuras. Nesta missão de preservar o meio ambiente e promover mais qualidade de vida aos andreenses, os profissionais da gestão de resíduos sólidos seguem incansáveis, com destaque para a coleta de lixo porta a porta, que ganhou o troféu de serviço mais bem avaliado da cidade, entre os serviços públicos oferecidos.



Também, milhares de pessoas são impactadas pelas ações socioambientais, a exemplo do Programa Moeda Verde, que já entregou mais de 100 toneladas de alimentos em troca dos resíduos recicláveis descartados pelos participantes. E o que dizer das ações da gerência de educação ambiental? Trabalham com afinco para inovar e promover atividades que contribuem com a formação de cidadãos mais conscientes e protetores da natureza. As equipes que atuam nas áreas de licenciamento e fiscalização ambiental, por sua vez, seguem compromissadas para coibir irregularidades, tornando-se um dos grandes personagens para escrever a história de uma Santo André mais sustentável.



Ainda, a memória é composta por cada funcionário que depositou sua dedicação nestes anos. O reconhecimento deste aniversário é possível graças à garra e ao trabalho de todos que passaram e ainda atuam nesta autarquia. Para este próximo ciclo, seguimos trabalhando para trazer inovação e qualidade, marcas importantes de gestão pública eficiente, para construir futuro seguro para Santo André. Quem cuida da cidade, cuida do futuro!



Gilvan Junior é superintendente do Semasa.

PALAVRA DO LEITOR

Mário Covas

Rapaz, esse Orlando Morando é o cara mesmo! Manda na FUABC (Fundação do ABC), tanto que deu pizza a CPI do fura-fila da vacinação. Continua prefeito de São Bernardo mesmo investigado e agora seu escudeiro Adilson Cavalcante assume o Hospital Mário Covas (Política, ontem). O ‘cabra’ é ‘coisado’, como diria um outro político fanfarrão.

Robson Albuquerque

Santo André



Pais e filhos

Passou da hora de os governos municipal, estadual e federal não mais se eximirem de suas obrigações e responsabilidades quando o assunto é de interesse e futuro do País e seu povo. Atitudes de políticos nos fazem lembrar de pais e filhos que fogem de seus compromissos. Mas quando se aproximam as eleições todos procuram se reconciliar, para o ‘bem geral da Nação’, e passam a assumir até mesmo paternidade de filhos de pais desconhecidos. Fiquemos atentos para quando estivermos de frente com as urnas. Que possamos escolher bom ‘paitriota’ para cuidar da sua ‘prole’, que lhe possa oferecer educação, saúde, segurança etc.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá



Moro – 1

Filiação do ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro ao partido político Podemos é mais do mesmo (Política, dia 11). Já começou com mentiras. Falou em 2020 que especulações sobre a participação na eleição de 2022 eram ‘fantasia’ e que após sair do ministério iria se dedicar ao ‘mundo privado’. Ademais, defendeu velhas bandeiras e fez as mesmas promessas, inclusive prometeu força-tarefa para acabar com a pobreza. Não há um único eleitor brasileiro que já não tenha visto ou ouvido essa baboseira toda. Moro não é a terceira via. Ele seria só continuação do péssimo governo Bolsonaro.

Antônio Carlos Brummer

Mauá



Moro – 2

Ouvi Ciro Gomes tecendo várias críticas ao ex-juiz Sérgio Moro, após sua filiação ao partido Podemos. Na verdade, não só ele, mas muitos outros que almejam entrar no jogo político. Interessante notar que quando Tiririca se candidatou ninguém exigiu dele passaporte de político, sequer fizeram objeções à sua candidatura. Ver raposas da política criticando Moro fica clara a preocupação. Eles têm medo de Moro, o que é bom sinal. Sinal de que a entrada de Moro no time vai mexer com as pedras viciadas. Que venha Moro.

Izabel Avallone

Capital



Adélio

Li que um dos advogados de Adélio Bispo, autor da facada fake em Bolsonaro durante a campanha do mitomaníaco, disse que seu cliente fez isso por ‘amor ao próximo’. Amor a quem, cara-pálida? Esse cara – que ninguém me tira da cabeça que foi contratado pela equipe da campanha – fez com que o candidato fugisse de debates e fosse desmascarado. A consequência é que milhares acreditaram nele e hoje vemos como está o Brasil. O ‘amor’ deve ter sido a rachadinhas, milícias, corrupção, enriquecimento ilícito e tudo de ruim que cerca este governo. Só não foi aos brasileiros.

Orlando Smênio Soares

São Bernardo



Isabel

Amanhã, 14 de novembro, completa 100 anos do falecimento da princesa Isabel, maior vítima do golpe da República (15 de novembro de 1889), resultado do sonho e sanha de grupo de, ou fanáticos, ou traidores, ou vingadores, coadjuvados por aproveitadores do acontecimento, todos preconceituosos e contrários de haver mulher à testa do terceiro reinado. Os cabeças da conspiração eram adeptos fanáticos do positivismo, sistema filosófico criado pelo pensador francês Augusto Comte, assim, trazido da França, esdrúxulo e estranho a nosso País, e apenas cultuado no Brasil e na França. Vingou aqui, mas não lá, por incrível que pareça. Depois, os republicanos tentaram e tudo fizeram para a destruição de tudo que lembrasse a Monarquia e procuraram macular a memória da Família Imperial, mormente de D. Pedro II e da princesa Isabel, mas nada conseguiram, como pode-se constatar hoje.

José Mario Casa

São Bernardo