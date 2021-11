Itália e Suíça empatam em decisão das Eliminatórias; Inglaterra e Polônia goleiam

12/11/2021 | 19:16



A decisão da vaga entre Itália e Suíça no Grupo C das Eliminatórias Europeias ficou perto de ser encaminhada em confronto direto nesta sexta-feira, mas o empate por 1 a 1 adiou a definição para a última rodada. A Itália perdeu pênalti já nos últimos minutos. Em mais jogos da nona rodada, a Inglaterra goleou a Albânia e se aproximou da Copa, com três gols de Harry Kane. Quem também brilhou foi Lewandowski, que fez dois na goleada da Polônia sobre Andorra e garantiu a seleção, ao menos, na repescagem.

Com um pênalti desperdiçado aos 45 do segundo tempo, a Itália perdeu a chance de ficar muito perto da Copa do Mundo, em confronto direto com a Suíça pela vaga do Grupo C. O jogo terminou empatado por 1 a 1 e as duas seleções ficam com 15 pontos, separadas pelo saldo de gols, critério de desempate em que a Itália leva vantagem. Itália e Suíça jogam a última rodada na próxima segunda-feira, sendo que uma garante vaga na Copa e outra irá para a repescagem.

Um chutaço de Widmer logo aos 10 minutos abriu o placar para a Suíça, mas a Itália reagiu e empatou aos 36 minutos, em cabeceio de Di Lorenzo, após levantamento na área. Aos 45 minutos, a Itália teve chance de vencer, mas o brasileiro naturalizado italiano Jorginho isolou a cobrança de pênalti.

Liderada pelo atacante Harry Kane, a Inglaterra não deu chances para a Albânia desde o começo da partida e venceu por 5 a 0. Logo aos 9 minutos, o zagueiro Maguire abriu o placar. Harry Kane ampliou pouco tempo depois e completou um hat-trick ainda no primeiro tempo, fazendo mais dois. Handerson, com assistência de Kane, também marcou.

A Inglaterra dispara na liderança do Grupo I com esse resultado, chegando a 23 pontos, e fica precisando apenas de um empate na última rodada. Os britânicos são seguidos de perto pela Polônia, que nesta sexta venceu Andorra por 4 a 1, com dois gols do artilheiro Robert Lewandowski. A Polônia tem 20 pontos e só poderia ultrapassar a Inglaterra na última rodada pelo saldo de gols. Com os jogos desta rodada, Albânia e Hungria não possuem mais chances de irem para a Copa.

Confira os outros resultados desta sexta-feira: Irlanda do Norte 1 x 0 Lituânia (Grupo C); Moldávia 0 x 2 Escócia, Áustria 4 x 2 Israel, Dinamarca 3 x 1 Ilhas Faroe (Grupo F); Hungria 4 x 0 San Marino (Grupo I).