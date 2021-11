Após receber remédio mais caro do mundo, andreense Alice recebe alta do hospital

Anderson Fattori

12/11/2021



A andreense Alice Ribeiro Cândido, 3 anos, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (12) depois de ter sido submetida na quinta-feira, no Hospital Sabará, em São Paulo, a medicação Zolgensma, que é de aplicação única e a dose custa R$ 9 milhões, sendo considerado o remédio mais caro do mundo. Alice sofre de AME (Atrofia Muscular Espinhal), do tipo 2, doença, rara, que acomete a movimentação, fala e até mesmo o ato de engolir. A única esperança de a menina ter uma vida normal é justamente a medicação, que foi conquistada depois de quase dois anos de batalhas judiciais acompanhadas de perto pelo Diário.

Pais de Alice, Luana Cândido de Assunção, 27, e Luan Ribeiro da Silva, 33, moradores da Vila Lutécia, em Santo André, conseguiram em junho, no TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), por meio do desembargador federal Nelton dos Santos, tutela para que a União comprasse o medicamento que pode dar outra perspectiva de vida para Alice. De lá para cá a família esperava com ansiedade o dia da aplicação.

De acordo com a mãe, Alice teve reação esperada ao medicamento, como febre, vômito e está sonolenta. “Sabíamos que esses eram os efeitos colaterais esperados. Graças a Deus não teve nenhuma reação alérgica. Ela ficou internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e saiu hoje, mesmo com as reações veio para casa”, contou. “Expectativa é muito grande de poder ver minha filha andar, correr, só de não precisar das outras medicações, de ela ser entubada com frequência, isso nos conforta bastante”, completou.

Luana agradeceu ao acompanhamento do jornal que noticiou o passo a passo da família desde o início de 2020. “Agradeço ao Diário pelas reportagens, por ter ajudado a gente nessa luta, foi muito importante para a campanha da Alice”, disse. “Vamos fazer exames de sangue toda semana para saber se ela teve alterações, a começar por segunda-feira e agora intensificar a fisioterapia. Acho que na próxima semana já devemos ter evoluções”, projeta.