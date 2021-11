Imigrantes e Anchieta registram trânsito lento na saída para o feriado prolongado

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



12/11/2021 | 18:07



Atualizado às 19h20

A saída para o feriado da Proclamação da República já apresenta trânsito intenso no início da noite dessa sexta-feira, por conta do excesso de veículos. A rodovia dos Imigrantes registra congestionamento no sentido litoral, do km 44 ao km 43 e do km 66 ao km 70, e no sentido capital, do km 58 ao km 50.

Na rodovia Anchieta o tráfego também apresenta lentidão, do 43 ao km 47. Pelo mesmo motivo, a chegada ao Guarujá pela SP 248 apresenta lentidão, do km 7 ao km 8. .

As outras rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), que contempla as rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera - Guarujá), registram tráfego normal.

A alça de acesso ao bairro, na saída 20 da pista marginal da via Anchieta, sentido litoral, está bloqueada para obras. Além disso, a faixa da direita está bloqueada no trecho, mas não há registro de lentidão, porque há três faixas abertas para o tráfego.

Motorista encontra tempo encoberto nas pistas, mas a visibilidade é boa.

O SAI está em Operação Descida (7x3), com descida pelas pistas norte e sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra ocorre pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.