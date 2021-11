'A Fazenda 13': Tiago Piquilo é o oitavo eliminado do reality

12/11/2021 | 16:19



Tiago Piquilo foi o oitavo eliminado de A Fazenda 13 nesta quinta-feira, 11. O ex-peão deixa o reality show rural após ter sido o menos votado, com 26,87% dos votos.

O cantor perdeu a disputa com Dayane Mello e Sthefane Matos pela preferência do público. Sthefane foi a mais votada para ficar, com 40,06% dos votos. Dayane recebeu 33,07%.

"Quando a gente entrou, a gente já sabia que ia ter que passar por isso, que faz parte, que é normal, que é um processo natural, não tem como, né? É só um que vai ganhar, não tem jeito", disse.

A formação da roça aconteceu na terça-feira, 9. A Fazendeira Marina Ferrari indicou Dayane Mello. Sthefane Matos foi a escolhida pelos peões, com seis votos. A influenciadora puxou Tiago Piquilo da Baia.