Andreense Marcos e Belutti são os convidados do Prudential Concerts em São Paulo

Do Diário do Grande ABC



12/11/2021 | 16:20



O andreense Marcos e seu companheiro de estrada Belutti fazem apresentação única na sexta-feira, dia 19 de novembro, no Prudential Concerts 2021. Intitulada de Ritmos da Vida, esta edição vai celebrar a diversidade da música brasileira, com artistas consagrados por diferentes estilos, incluindo MPB, Pop, Sertanejo, Samba e Rock. Na Capital, a estrela da noite será a dupla sertaneja, que subirá ao palco do Teatro WTC, no Brooklin Novo, às 20h30, acompanhada por orquestra sinfônica comandada pelo reconhecido maestro Carlos Prazeres, regente titular da Orquestra Sinfônica da Bahia.

Essa será oportunidade para o público presenciar interpretações inéditas nas vozes de Marcos e Belutti, incluindo sucessos de Bon Jovi, da banda Kiss, Alejandro Sanz e Luís Miguel. E, claro, canções que consagraram a dupla no cenário do sertanejo, como Domingo de Manhã e Aquele 1%.

Depois de São Paulo, as apresentações seguem para Goiânia (24/11), Porto Alegre (3/12) e Rio de Janeiro (16/12) com a presença confirmada de Rogério Flausino (GO), Maria Rita (RS) e Banda Melim (RJ). O Prudential Concerts se consagrou ao longo dos anos por conta das suas apresentações únicas e arranjos exclusivos, tendo seus ingressos esgotados em todas as três edições anteriores (2017/2018/2019). A estreia da temporada atual ocorreu em Belo Horizonte, com Diogo Nogueira.

Em todas as cidades, serão seguidos rígidos protocolos sanitários estabelecidos pelas prefeituras locais, assim como pelos espaços escolhidos. O evento é idealizado e produzido pela Novo Traço Comunicação, com patrocínio da Prudential do Brasil e realização da Secretaria Especial de Cultura, Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

“Estamos muito orgulhosos em anunciar o retorno do Prudential Concerts. Investir no setor cultural faz parte da estratégia da Prudential e ficamos contentes com esse momento de retomada. Todos os shows vão ser realizados sob normas de segurança bem definidas e visam proporcionar ao público um importante momento de relaxamento e bem-estar. Temos certeza que, mais uma vez, o projeto conseguirá surpreender e encantar o público”, afirma Carlos Cortez, vice-presidente de Marketing & Digital da Prudential do Brasil.

Adaptando-se ao momento atual, a 4ª edição do Prudential Concerts chega com grande novidade: a transmissão on-line dos espetáculos por meio do YouTube da Prudential do Brasil, o que acontecerá dias depois de cada apresentação. “Essa decisão foi tomada para que o Brasil inteiro pudesse conhecer a grandiosidade dos espetáculos. Ou seja, mesmo quem não mora nas cidades contempladas, poderá usufruir dos shows de forma gratuita", explica Rafaello Ramundo, diretor geral do projeto.

OFICINAS

O Prudential Concerts conta, ainda, com a realização de oficinas musicais voltadas para crianças e adolescentes de instituições sem fins lucrativos e/ou escolas públicas ligadas à música e aulas Magnas para alunos e professores de escolas públicas das cidades percorridas pelo projeto. A iniciativa, ministrada por Carlos Prazeres, já beneficiou mais de 500 jovens e acontece em todas as cidades que recebem o evento. O objetivo é desenvolver e aperfeiçoar a técnica do instrumento de preferência de cada participante.

"A oportunidade de encontrar novos talentos, de influenciar de alguma forma a juventude musical do país, de estabelecer um intercâmbio de ideias e soluções, é algo maravilhoso. Já tivemos muitas surpresas maravilhosas nas Oficinas da Prudential e tenho certeza de que muitas ainda virão”, diz o maestro Carlos Prazeres, que assina a direção artística do projeto juntamente com Zé Ricardo.

SERVIÇO

19/11 - São Paulo

Convidado: Marcos e Belutti

Local: Teatro WTC

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Transmissão no youtube na Prudential do Brasil: 20/11 às 20h30

24/11 - Goiânia

Convidado: Rogério Flausino

Local: Centro de Convenções Goiânia - Teatro Rio Vermelho

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Transmissão no youtube na Prudential do Brasil: 27/11 às 20h30

03/12 - Porto Alegre

Convidado: Maria Rita

Local: Theatro São Pedro

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Transmissão no youtube na Prudential do Brasil: 11/12 às 20h30

16/12 - Rio de Janeiro

Convidado: Banda Melim

Local: Teatro Prudential

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Transmissão no youtube na Prudential do Brasil: 18/12 às 20h30