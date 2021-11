Cauã Reymond fala sobre cena de nudez em Um Lugar Ao Sol; saiba mais!

12/11/2021 | 16:11



Recentemente Cauã Reymond surpreendeu ao falar para o colunista Leo Dias em uma entrevista que não gosta de se ver atuando e que apenas vê os filmes que produz. Na mesma conversa, o galã também confessou não saber que o seu bumbum apareceu em uma cena de Um Lugar Ao Sol, já que não está acompanhando os capítulos.

- Ah, apareceu meu bumbum? Eu não sabia, tava legal?, perguntou para Leo Dias em meio a risadas e fazendo sinal de sim com a mão. O jornalista então respondeu positivamente e o clima descontraído continuou.

- Que bom, graças à Deus, brincou o ator.

Mudando de assunto...

Alinne Moraes, que contracena diretamente com o ex Cauã Reymond em Um Lugar Ao Sol, teve um relacionamento com ele entre 2002 e 2005. Em uma conversa com a ELA, do O Globo, a atriz foi questionada a respeito da atual esposa do galã, Mariana Goldfarb, e rasgou elogios para a modelo.

- A expectativa por rivalidade entre mulheres é natural. Não deveria, mas a sociedade espera por isso. Dá dinheiro para algumas revistas, sites e meios de fofoca. Infelizmente, vende-se muito mais as inimizades do que as amizades. Mas a Mari é tão linda, tão madura para a idade. Sempre a segui no Instagram, antes mesmo de namorar o Cauã. É uma menina alto-astral e bem-resolvida. No ano passado, fomos gravar cenas de Um lugar ao sol em Praga, e a Mari foi com o marido. Esse contato foi muito importante para o trabalho. O apoio que ela dá ao Cauã é essencial.