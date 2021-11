James Rodriguez e Erika Schneider podem estar juntos

12/11/2021 | 16:10



Parece que James Rodriguez está de rolo com uma brasileira: a modelo Erika Schneider. De acordo com o site The Sun, após o jogador colombiano ter encerrado seu relacionamento com Shannon de Lima e negado estar envolvido com a modelo Anllela Sagra, os boatos de que ele estaria conhecendo melhor a ex-A Fazenda se intensificaram, principalmente em sua terra natal.

A relação da morena com o jogador de futebol se tornou objeto de bastante especulação em sua terra natal, ainda mais depois que ele curtiu várias fotos da brasileira nas redes sociais, diz o veículo.

Recentemente, Erika ainda assistiu ao jogo da Colômbia contra o Brasil na Neo Química Arena, em São Paulo e apareceu vestindo uma camiseta da seleção colombiana na partida, gerando mais especulações.

Os internautas já vibraram com o rumor e demonstraram apoiar a relação no Twitter:

Erika e James Rodriguez, não sei de quem eu tô com mais inveja, comentou uma usuária.

