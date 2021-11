Britney Spears veste camisa com dizeres FreeBritney em dia de audiência decisiva sobre tutela

12/11/2021 | 15:10



E o assunto FreeBritney volta a ser destaque nesta sexta-feira, dia 12, por conta de uma audiência que pode ser decisiva para o fim da tutela de Britney Spears do seu pai, Jamie.

O progenitor da Princesinha do Pop já foi suspenso de sua posição de tutor desde setembro e advogados, de ambas as partes, pressionam para o fim definitivo do processo judicial.

E a equipe Britney protocolou documentos que pressionam a juíza do caso, Brenda Penny, no dia 28 de setembro.

A Sra. Spears fez saber seu desejo sobre o fim da tutela que ela sofreu por tanto tempo e ela pediu a este Tribunal 'deixá-la ter sua vida de volta', sem uma avaliação (médica), recentemente comparecendo a duas audiências no Tribunal e pedindo diretamente para acabar com a tutela, afirmou o advogado Mathew Rosengart.

É respeitosamente apresentado, com o consentimento de todas as partes, que chegou a hora, dizia o documento.

Já os representantes de Jamie, por sua vez, deixaram claro que o pai da cantora não pretende continuar com a tutela de Britney.

Jamie ama e apóia incondicionalmente sua filha. Ponto final. Como ele fez por toda a vida dela, Jamie fará tudo o que puder para protegê-la e cuidar dela. Nos últimos 13 anos, isso incluiu servir como seu conservador. Agora, significa acabar com a tutela dela, revelou os documentos do pai da loira.

E Britney aparaceu nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 12, vestindo uma camisa com os dizeres FreeBritney e em abaixo aparecia a frase: É um movimento pelos direitos humanos - os registros foram publicados por seu noivo, Sam Asghari.