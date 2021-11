Empresa oferece 12 vagas para jovens em São Bernardo

Da Redação



12/11/2021 | 14:59



A Thales, empresa francesa que comercializa sistemas de informação e serviços para a indústria aeroespacial, de defesa e de segurança, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional. São 12 vagas disponíveis para jovens residentes próximos às unidades da empresa, com idade mínima de 17 anos e renda per capita inferior a um salário mínimo. As inscrições vão até o dia 21 de novembro.

A iniciativa é fruto de um convênio firmado entre as empresas e o Formare,programa de qualificação profissional para jovens em vulnerabilidade social, da Fundação Iochpe.

Veja abaixo mais informações sobre as inscrições:

Quantidade de vagas: 12

Curso: Assistente Administrativo e de Projetos

Período de inscrições: até 21 de novembro

Requisitos: Ter nascido entre janeiro de 2003 a dezembro de 2004; estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio na rede pública; ter renda per capita de até 1 salário mínimo; não ter parentesco de 1º grau com colaboradores da empresa; residir em São Bernardo; não ter realizado, ainda, curso profissionalizante.

Benefícios: Bolsa auxílio de meio salário mínimo; seguro de vida; assistência médica na empresa; alimentação na empresa; transporte; material didático e escolar; uniforme.

Inscrição: https://pt.surveymonkey.com/r/FormareThales2022