Jorge Aragão recebe alta hospitalar: 'Continuo on, me sentindo um gato'

12/11/2021 | 14:49



O cantor Jorge Aragão, de 72 anos; recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 12. Ele internado no Hospital Beneficência Portuguesa, na Bela Vista, em São Paulo, desde terça-feira, 9.

O sambista foi hospitalizado após um mal-estar. Segundo a assessoria de imprensa, ele precisou ficar no hospital em observação para uma detalhada bateria de exames.

No comunicado, o artista tranquiliza os fãs: "Continuo on. Estou me sentindo um gato, velho, mas um gato e já pronto para a batalha o mais rápido possível".

"O artista e toda sua equipe,agradece o carinho e preocupação do seu público e de toda a imprensa. E se compromete em trazer novas informações assim que possível", finalizou a equipe de Jorge.

No ano passado, ele passou mais de duas semanas internado no Rio de Janeiro por complicações da covid-19. Após receber alta, disse que chegou a acreditar que não sobreviveria: "Eu só queria me despedir de alguém, das minhas netas".