Resumão: relembre o que acontece em todas as temporadas de Dexter

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



12/11/2021 | 14:57



Após oito anos de seu desfecho, o serial killer interpretado por Michael C. Hall volta às telinhas. Dexter: New Blood se passa 10 anos após o desaparecimento do protagonista. A série estreou na América Latina na última segunda-feira (8) e está disponível no streaming Paramount+. Se você deseja acompanhar o novo show, mas não se lembra muito bem das temporadas anteriores, confere a seguir o que rolou.

Resumo das temporadas de Dexter

Primeira temporada

Dexter foi ao ar em outubro de 2006. A série apresentou ao público um protagonista legista e serial killer. Morgan é introduzido em torno dos diferentes núcleos: seus companheiros da Polícia de Miami, sua família e parceira. O enredo desta temporada gira ao redor da busca de Dexter pelo “Assassino do Caminhão de Gelo”, que desmembra as vítimas, enquanto deixa pistas para o legista.

Segunda temporada

Dexter é investigado por um de seus companheiros que suspeita de algo estranho nele. No entanto, foco desta temporada está em descobrir a identidade do “Carniceiro de Bay Harbor”. O caso serve para distrair e boicotar a investigação de seus próprios colegas, após a chegada de um novo agente especial do FBI.

Terceira temporada

Miguel Prado, um traficante conhecido como Freebo e irmão mais novo do procurador de uma comarca, cria laços de amizade com o protagonista. Eventualmente, Miguel conhece a natureza de Dexter e eles começam a escolher suas vítimas. O caso explorado nesta temporada é o do Flayer, um serial killer que arranca um pedaço de pele de suas vítimas.

Quarta temporada

Uma onda de assassinatos chega a Miami tendo um fator em comum. Enquanto desenvolve esta investigação, Dexter é visto em uma nova faceta: agora é pai de Harrison. Mas, longe de estar feliz, o protagonista não descobre como combinar a vida familiar exemplar com a de assassino. No enredo desta temporada, é revelado quem está por trás dos três assassinatos – mas o custo é bastante alto.

Quinta temporada

A quinta temporada é baseada na nova vida de Dexter após o assassinato de alguém importante em sua vida. Muitas coisas mudam e seus companheiros se tornam cada vez mais desconfiados. Mas logo ele encontra uma nova vítima: Boyd Fowler, funcionário do Departamento de Saneamento que parece ser o assassino de várias mulheres. A cena do crime deixa uma testemunha, uma mulher também vítima de Boyd, que pedirá ajuda ao protagonista para matar outros homens que também abusaram dela.

Sexta temporada

Um novo personagem emerge: Travis Marshall, um jovem assassino que recria eventos bíblicos em seus crimes. Isso sem contar o romance entre Dexter e Debra. A irmã adotiva do protagonista não só percebe que está apaixonada por ele como descobre que é um assassino.

Sétima temporada

Debra ajuda Dexter e o impede de cometer futuros crimes. Por sua vez, LaGuerta voltará a investigar o caso do “Carniceiro de Bay Harbor” e o protagonista se apaixonará por uma serial killer chamada Hannah. A temporada termina com LaGuerta descobrindo que Dexter é um assassino em série e que a irmã adotiva o está encobrindo.

Oitava temporada

A última temporada estreou em 30 de junho de 2013, tendo o capítulo final veiculado em setembro de 2013. Depois de matar LaGuerta, Debra deixa o corpo e se distancia do protagonista. Depois disso, a irmã adotiva fica em coma, mas Dexter desliga as máquinas de suporte vital e leva seu corpo ao mar. Eventualmente, a Guarda Costeira considera Dexter morto e ele deixado tudo para viver como um lenhador em outro lugar.