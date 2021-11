KaBuM! lança o Esquenta Black Friday com descontos de até 80%

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



12/11/2021 | 14:57



O KaBuM! inicia hoje (12) o Esquenta Black Friday. São descontos de até 80% em produtos das categorias de hardware, gamer, smart home, eletrônicos e muito mais. Entre as ofertas da ação, está o teclado sem fio Logitech ERGO K860, que sai de R$ 999,90 por R$ 579,90. Tem ainda o HD externo Seagate Expansion 6TB (de R$ 2.269,90 por R$ 886,90), o fone de ouvido HyperX Cloud Buds (de R$ 480,85 por R$ 199,90) e o microfone gamer HyperX QuadCast S (de R$ 1.777,67 por R$ 999,90).

As ofertas do Esquenta Black Friday são válidas até 24 de novembro, às 19h. Os preços divulgados podem sofrer alterações.

Esquenta Black Friday vale um Tesla

Além de aproveitar as ofertas especiais preparadas pelo KaBuM! para o Esquenta Black Friday, os clientes que baixarem o aplicativo do e-commerce ganham um cupom para concorrer a um carro da Tesla e um PC Gamer. Os tíquetes são gerados a cada R$ 200 em compras. Clientes conseguem cupons em dobro com pedidos feitos pelo app, pagamento via PIX, sendo um cliente Prime Ninja ou adquirindo produtos das marcas patrocinadoras da ação (Intel Logitech G e Kingston Fury).

Mais vantagens no pagamento com Pix

O KaBuM! também oferece aos seus clientes a vantagem de realizar as compras utilizando o Pix como forma de pagamento. O modelo dará 15% de desconto nas compras. Vale lembrar que o Banco Central divulgou novas regras para pagamentos noturnos com limite de R$ 1.000, das 20h às 6h. É possível ampliar esse valor com o banco, pela central de atendimento ou aplicativo. O prazo para liberação pode levar até 48h.