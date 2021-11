Lando Norris diz ter se tornado palmeirense e promete ir a mais jogos no Allianz

12/11/2021 | 14:45



No Brasil para o GP de São Paulo, os pilotos de Fórmula 1 não se restringem aos seus compromissos no Autódromo de Interlagos. Pelo menos não nos primeiros dias no país. Fã de futebol, o britânico Lando Norris, da McLaren, foi convidado pelo Palmeiras para assistir ao jogo com o Atlético-GO e aproveitou ao máximo a experiência. Ele disse ter se tornado torcedor da equipe alviverde e prometeu ir a mais partidas no Allianz Parque quando estiver no Brasil.

Ao lado de amigos, como o piloto reserva e de testes da Ferrari, Callum Ilott, Norris foi "pé quente" e viu o Palmeiras golear o Atlético-GO. Ele pisou no gramado, posou para fotos com Dudu e o técnico Abel Ferreira e foi presenteado com duas camisas da equipe com seu nome e o número 4, o mesmo de seu carro. Além disso, revelou ter conhecido também o goleiro Weverton.

"Foi legal porque além de assistir ao jogo, conheci o goleiro e o Dudu, além do técnico. Foi bom ir para os bastidores, o que eu não tinha feito antes. Ver o 'outro lado' foi bem especial", descreveu Norris, quando questionado pelo Estadão sobre o que havia achado da experiência no Allianz Parque. "Agora, definitivamente sou um torcedor e vou tentar ir em mais jogos no futuro", prometeu.

Segundo o jovem britânico de 21 anos, foi a segunda partida de futebol que ele viu do estádio. "A primeira foi em Wembley", contou, em entrevista no Autódromo de Interlagos nesta quinta-feira. A partida que mencionou é a final da Eurocopa em Londres em que os ingleses perderam nos pênaltis para a Itália.

O atleta aprovou a arena palmeirense. "É um estádio bem grande. Havia muitos torcedores lá (cerca de 20 mil). Foi uma boa experiência. Convidei pessoas do meu time e meus amigos para ir comigo", relatou. "Boa sorte na corrida. Você sempre será bem-vindo em nossa casa", escreveu o Palmeiras nas redes sociais, chamando de "pé quente" o britânico. Fã de automobilismo, o técnico Abel Ferreira irá a Interlagos acompanhar um dos treinos.

Lando Norris tem tido bom desempenho em 2021. É o quinto colocado na classificação do Mundial de Pilotos, com 150 pontos e quatro pódios na temporada. Os treinos têm início na sexta, a sprint race está marcada para o sábado e a corrida acontece no domingo, às 14h (de Brasília). Será a 19ª prova da temporada de 2021. Depois do GP de São Paulo, haverá mais três etapas, no Catar, Arábia Saudita e Abu Dabi.