Assunto sobre destravamento do Fundo Amazônia está com Mourão, diz ministro

12/11/2021 | 14:30



O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse nesta sexta-feira, 12, que o destravamento do Fundo Amazônia está a cargo do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Adiantou, no entanto, que, até onde sabe, não há novidades sobre o tema.

"Quando houver, eu aviso vocês", prometeu Leite, durante entrevista coletiva realizada em Glasgow, durante a COP-26, que se encerra nesta sexta-feira.

Ele abordou o assunto quando questionado por um jornalista sobre o dinheiro parado no fundo, quando um dos pontos mais repetidos pelo ministro durante a Convenção do clima foi o da necessidade de os países ricos ampliarem os recursos destinados aos países em desenvolvimento para adotarem ações de sustentabilidade.

Depois da coletiva, o ministro voltou a público para fazer um balanço das ações do governo durante a COP. "Tínhamos o desafio de trazer o Brasil real para o evento."