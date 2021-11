Morre ex-Master Chef, Roger Fernandes, aos 30 anos de idade

12/11/2021 | 14:10



Morre aos 30 anos de idade o ex-Master Chef, Roger Fernandes - o gaúcho participou da quarta edição do reality gastronômico da TV Band, em 2017.

Roger trabalhava como DJ, estudou direito e psicologia e sua paixão pela cozinha teve início quando ele tinha 12 anos de idade.

Alguns colegas de competição comentaram sobre a morte do jovem nas redes sociais, porém não deram maiores detalhes sobre o ocorrido.

Os bons morrem jovens. E o Roger era um cara do caralh*, trilhando um caminho incrível com seu talento. Que Deus te receba aí em cima de braços abertos, que sua família seja confortada com a certeza que você era muito amado por todos nós. Um dia a gente se encontra, meu lindo. Vai em paz, escreveu Natália Clementin na legenda da publicação no Instagram.

See you next time bro! Tomara que aí onde você estiver, tenha paintball, música boa e uns vinhos. Obrigado por tudo!, falou Abel Chang em seu perfil nas redes sociais.