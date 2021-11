Rafaella Santos defende Neymar Jr. após confusão em partida de futebol: Depois falam que ele é cai-cai

12/11/2021 | 13:10



Rafaella Santos é uma pessoa de muito destaque na internet! A influenciadora ficou conhecida por ser irmã do jogador de futebol Neymar Jr., mas possui personalidade própria e vive causando por aí. Na última quinta-feira, dia 11, ela desabafou sobre as confusões que rolaram no jogo entre Brasil e Colônia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, em que o atleta não marcou gols e acabou recebendo algumas faltas.

Começou a porradaria, UFC e tudo. Olha lá. O juiz não faz nada, os jogadores da Colômbia só sabem bater, não sabem jogar. Olho inchado, depois falam que ele é cai-cai, que ele gosta, que ele é folgado. Mas depois vamos ver o rostinho dele inchado. A Colômbia só sabe fazer isso, bater, bater e bater. Mas, se for para brincar de UFC, a gente brinca também, disse no vídeo.