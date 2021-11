Dicas para fazer enxoval de bebê pela internet

Da Redação, com assessoria

33Giga



12/11/2021



O processo de escolher roupas, sapatinhos e acessórios que vão montar o enxoval de bebê pode ser facilitado pela internet, uma vez que não há filas, trânsito e outros incômodos da compra física. Apesar de ser muito prático, no entanto, é necessário tomar alguns cuidados.

“Sempre prefira comprar em lojas conhecidas. Isso porque um estabelecimento novo, com promoções e descontos, pode ser irresistível, mas é importante saber a procedência dos produtos e se a empresa vai realmente entregá-los”, alerta Melissa Biscoto, influenciadora e especialista em enxoval de bebê.

Outro ponto importante é ler a política de compra e privacidade da empresa. “Antes de adquirir o produto que deseja, entenda com funcionam os envios, as trocas, a devolução de mercadorias e os prazos de entrega da companhia. Tais informações devem ser obrigatoriamente fornecidas pela loja”, afirma a profissional.

Já se os pais estiverem interessados em fazer o enxoval de bebê com produtos importados, a dica é contratar um personal shopper. “Existem diferenças de numeração e de estações do ano entre o Brasil e outros países, além de uma infinidade de sites disponíveis. O trabalho do especialista é otimizar as compras, pensando em melhores marcas, modelos, lojas e, principalmente, preços. Assim, o cliente não perde tempo, pois vai ter alguém que irá dizer quais os produtos com melhor custo-benefício dentro dos objetivos de compras que ele necessita”, explica Melissa.

Vale destacar que as dicas de reputação também valem na hora de contratar um personal shopper. “É importante saber o tempo de atuação da pessoa no mercado, feedbacks de clientes e a experiência do profissional. Veja se a pessoa realmente é especializada na área que você está procurando. Quanto mais ela souber e tiver conhecimento sobre enxoval de bebê, mais você deverá sair satisfeito”, conclui a influenciadora.