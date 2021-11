Atividades turísticas crescem 0,8% em setembro ante agosto, diz IBGE

12/11/2021 | 12:44



O agregado especial de Atividades turísticas cresceu 0,8% em setembro ante agosto, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado representa a quinta taxa positiva consecutiva, período em que acumulou um ganho de 49,9%. O segmento ainda opera 20,4% aquém do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia.

Na passagem de agosto para setembro, sete das 12 unidades da federação pesquisadas tiveram expansão, com destaque para Rio de Janeiro (4,0%), Santa Catarina (5,7%), Bahia (1,5%) e Goiás (2,5%). Na direção oposta, São Paulo (-1,7%) e Ceará (-5,2%) registraram as perdas mais importantes.

Na comparação com setembro de 2020, o índice de volume de atividades turísticas no Brasil teve alta de 36,6% em setembro de 2021, sexta taxa positiva seguida, impulsionada pelos ramos de hotéis; transporte aéreo; restaurantes; rodoviário coletivo de passageiros; serviços de bufê; locação de automóveis; e agências de viagens.

Todas as 12 unidades da federação pesquisadas mostraram avanço nos serviços voltados ao turismo, com destaque para São Paulo (23,1%), Bahia (104,7%), Rio de Janeiro (28,0%), Minas Gerais (50,9%), Pernambuco (86,0%) e Rio Grande do Sul (65,1%).