Estradas paulistas terão 5,7 milhões de carros no feriado prolongado da República

12/11/2021 | 12:47



Pelo menos 5,7 milhões de carros devem trafegar pelas principais rodovias de São Paulo durante o feriado prolongado da República. Serão 3,1 milhões de veículos nas principais estradas estaduais, incluindo a malha concedida à iniciativa privada, e ao menos 2,6 milhões nas rodovias federais que atendem a região metropolitana de São Paulo. A rodovia Régis Bittencourt (BR-116), que liga São Paulo a Curitiba, ficará interditada no sentido São Paulo da noite de sábado, 13, à madrugada de domingo, 14. O tráfego será desviado por uma estrada municipal.

O trânsito começa a ficar pesado no início da tarde desta sexta-feira, 12. A Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e as concessionárias recomendam não pegar estrada nos horários de pico - entre as 15h e as 19h desta sexta e das 8h às 13h do sábado, para evitar congestionamento. Com a previsão de tempo bom de sábado a segunda-feira, 15, dia do feriado, conforme o Climatempo, a expectativa é de tráfego intenso em direção ao litoral. O sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto, que atende o litoral norte, deve receber 849 mil veículos, o maior volume entre as rodovias estaduais.

Pelo sistema Anchieta-Imigrantes, que leva às praias da Baixada Santista, passam entre 220 mil e 335 mil veículos em direção ao litoral. Está prevista a Operação Descida, com 7 pistas no sentido das praias, das 16h de sexta às 3 da madrugada de sábado. A Rodovia dos Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte, prevê 127 mil carros descendo a serra. Haverá reversão de pista no trecho de serra, com duas pistas no sentido do litoral. A rodovia Padre Manoel da Nóbrega, que atende o litoral sul, deve receber 194 mil veículos. Já a Rio-Santos, no litoral norte, tem previsão de 124 mil carros.

No sentido do interior, o sistema Anhanguera-Bandeirantes espera a passagem de 655 mil carros, enquanto no sistema Castelo-Raposo está previsto o tráfego de 510 mil veículos. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e as polícias rodoviárias estadual e federal reforçam o policiamento com o uso de radares para flagrar excesso de velocidade.

Estradas federais

A Régis Bittencourt terá a pista norte - sentido São Paulo - interditada totalmente das 23h de sábado, 13, às 2 da madrugada de domingo, 14, no km 464,9, em Pariquera-Açu, para obras de recuperação da pista. Os motoristas devem acessar a Estrada Municipal da Laranjeira, no km 465, seguir pela rodovia José Padovan Neto até o km 458, retornando à Régis. Conforme a concessionária, a interdição vai depender das condições climáticas. O local será sinalizado.

A Régis deve receber 780 mil veículos neste feriado prolongado. Já a rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, tem previsão de 890 mil veículos. Outra estrada federal, a Via Dutra, ligação entre a capital paulista e o Rio de Janeiro, espera 918 mil carros.

Clima

O tempo vai melhorar durante o fim de semana prolongado no Estado de São Paulo, segundo previsão do Climatempo. No sábado, 13, apesar da madrugada fria, o sol aparece pela manhã e a temperatura sobe no interior. Pode haver pancadas isoladas de chuva na região norte do Estado, em áreas próximas à cidade de Franca. No litoral, o céu vai ficar encoberto, com temperatura baixa e possibilidade de chuviscos.

No domingo e na segunda, no entanto, o ar seco ganha força e vai dar praia. Em Santos, a previsão é de sol com poucas nuvens nos dois dias. No domingo, pode haver névoa de manhã, mas não vai chover. Em Ubatuba, litoral norte, o domingo será de sol, embora com nuvens, e pode haver chuviscos à noite. Já no feriado de segunda-feira, haverá névoa apenas ao amanhecer. O dia será de bastante sol e a noite terá poucas nuvens.