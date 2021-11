Sentimento do consumidor cai a 66,8 em novembro nos EUA, mostra preliminar

12/11/2021 | 12:35



O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan recuou 71,7 em outubro para 66,8 em novembro, de acordo com a leitura preliminar do indicador. Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam alta a 72,5.

As expectativas para a inflação em 12 meses nos EUA subiram de 4,8% a 4,9% no período.

Já para o horizonte de 5 anos, as expectativas para o avanço dos preços passaram se mantiveram em 2,9%.