Volkswagen disponibiliza veículos para treinamento da PM no Grande ABC

Heitor Agricio

Especial para o Diário



12/11/2021 | 12:17



A Volkswagem em ação colaborativa com a PM (Polícia Militar), disponibilizou dois veículos para serem usados na formação de novos soldados da PM, ministrado pelo Major Fernando Carvalho Ricardo, Subcomandante do 6º BPM, que é instrutor do curso de formação desde 2012.

A montadora deixou à disposição da PM dois veículos, do modelo Gol, para serem utilizados na formação dos novos policiais, os veículos foram entregues em setembro e estão sendo utilizados nas aulas de direção defensiva. “Os veículos serão importantes para capacitação dos soldados em técnicas de direção preventiva e condução em situação de emergências, como, por exemplo, tomada de curvas, frenagens e desvio de obstáculos que tornem a condução segura e garantam a chegada no local da emergência”, comenta Carvalho.

O diretor de Assuntos Governamentais da VW do Brasil, Antonio Megale, busca estreitar o relacionamento com os policiais. “Nosso propósito é estreitar o relacionamento com a área de segurança pública e contribuir com a comunidade local, com mais segurança em torno da nossa fábrica na Região do Grande ABC, destaca Megale.

O curso foi iniciado em janeiro tem previsão de ser concluído em dezembro, formando 150 novos soldados na escola do ABC. Após a conclusão esses soldados irão atuar na região litorânea durante o verão e após isso poderão ser distribuídos por todo o estado de São Paulo.