Spotify: descubra o que é mais ouvido em sua cidade ou ao redor no mundo

A plataforma de streaming Spotify tem 70 milhões de músicas e mais de 3,2 milhões de podcasts. Por isso, para ajudar artistas e fãs a descobrirem os conteúdos mais populares em suas cidades, o serviço estreou nova versão de seu Spotify Charts.

O site Spotify Charts é repleto de dados inéditos relacionados ao universo da música no Spotify, como paradas por gêneros, cidades, artistas, entre outros. As Paradas de Podcast agora tem acesso via desktop no Brasil, incluindo também ranking por gêneros, além do Top Podcasts e Top Episódios. Para usar, basta acessar https://spotifycharts.com/home.

Quer saber qual é o gênero mais ouvido em determinada cidade, a lista das canções com mais streams ou detalhes de produção e composição das músicas e álbuns? Essas informações estão disponíveis no Spotify Charts, com atualizações toda sexta-feira.

Além das tradicionais paradas, como As 50 músicas mais ouvidas no mundo, ou os álbuns mais populares, o site conta com paradas inéditas por gêneros, cidades e artistas.

Há ainda mais uma novidade: a Local Pulse, que classifica as faixas mais populares entre os ouvintes a cada semana em determinadas cidades em comparação com sua popularidade em todo o mundo. A ideia é mostrar o gosto distinto dos ouvintes locais.

No Brasil, é possível acessar este dado das seguintes cidades:

Belo Horizonte,

Belém,

Brasília,

Campinas,

Campo Grande,

Cuiabá,

Curitiba,

Florianópolis,

Fortaleza,

Goiânia,

Manaus,

Porto Alegre,

Recife,

Rio de Janeiro,

Salvador,

São Paulo;

Uberlândia.

O Spotify Charts tem cards promocionais com os dados para serem replicados pelo universo digital. O sucesso das músicas é mérito dos fãs e, com o novo Spotify Charts, eles podem saber mais sobre suas canções preferidas e espalhar por aí as conquistas das músicas e artistas que amam.

Paradas de Podcast

O Spotify expandiu para 25 novos mercados internacionais o Podcast Charts, site dedicado a promover a descoberta de podcast. Com isso, permite-se que ouvintes em todo o mundo encontrem facilmente o melhor conteúdo de suas regiões, bem como visualizem informações de outros países para uma perspectiva global.

O conteúdo do site também está adaptado para um total de 14 idiomas e conta com a possibilidade de compartilhamento das Paradas de Podcast por meio de cards virtuais. No Podcast Charts, é possível visualizar os podcasts e episódios mais ouvidos por região, além de checar os mais ouvidos por categoria.

