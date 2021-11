Tiago Iorc segue namorando terapeuta após mais de um ano longe da mídia

12/11/2021 | 11:11



Novo corte de cabelo, nova canção, novos ares... Ao que parece, tudo está sendo uma novidade na vida de Tiago Iorc, após o cantor ficar mais de um ano fora da internet. No entanto, algo que continua igual é o coração apaixonado pela terapeuta, astróloga e escritora Duda Rodrigues.

Como de costume, Iorc não explicou por onde andou nos últimos dezesseis meses fora dos holofotes. No entanto, de acordo com o Extra, o músico deixou escapar para os fãs detetives que o namoro segue firme. Isso porque, a mineira é a única pessoa que ele segue no Instagram!

Para quem não se lembra, os pombinhos estão juntos desde 2019 e Duda apareceu de mãos dadas com Tiago no Grammy Latino, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Será que ela vai aparecer nos próximos clipes do cantor?