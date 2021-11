Mãe de Marília Mendonça fala sobre morte da filha: - Lá em casa ficou uma tristeza

12/11/2021 | 11:11



Amigos da cantora Marília Mendonça estiveram em uma cerimônia religiosa que ocorreu na noite da última quinta-feira, dia 11, em homenagem a artista.

As cantoras Maiara e Maraisa apareceram em uma publicação do Instagram da maquiadora Flavia Brunetti, que escreveu:

Goiânia, 11 de novembro de 2021. Culto de louvor em agradecimento à vida da nossa querida Marília, para amigos e familiares. Para sempre, em todos os cantos, juntas por você! Marília não ia querer ninguém chorando aqui! Hoje é para agradecermos os 26 anos que ela ficou com a gente, nos disse Ruth Moreira, mãe da Marília, uma fortaleza de mulher! Obrigada por tanto, Marilinha. Até a próxima.

Ruth Moreira, mãe de Marília, falou que a morte da filha deixou a casa triste. Durante o culto, ela afirmou:

- Todo mundo conhece e sabe da alegria dela. Tanto que lá em casa ficou uma tristeza, porque ela alegrava a casa. Ela falava alto, ela ria alto, tudo dela era muito intenso, amava demais. Exagerada em tudo na alegria. Quero agradecer muito a Deus e a cada um de vocês, que estão aqui presentes. Obrigada por virem aqui prestar essa homenagem para ela.

Também na cerimônia, Maiara e Maraisa prestaram uma homenagem para a amiga e cantaram.

Já em seu perfil do Instagram, a cantora Maraisa publicou um texto sobre Abicieli Silveira, tio de Marília Mendonça que também morreu no acidente de avião.

Silveira? Nosso fiel escudeiro! Nos últimos dias, nossas equipes estavam tão unidas, nosso produtor e as pessoas que ajudavam e cuidavam, sempre juntas! Sempre cuidando da gente de uma forma leve, deixando que fôssemos quem realmente éramos, com a nossa autenticidade e, ao mesmo tempo, nos protegendo de tudo! Ao final de todo trabalho, você sempre dava seu parecer! Sempre nos colocando pra cima, nos mantendo confiantes e lembrando o quanto estávamos lindas e nosso trabalho era f**a? Nunca deixando a peteca cair! Era nossos ouvidos em todos os lugares, nosso maior protetor mesmo! Extremamente carinhoso, engraçado, sempre nos mostrando fotos da filha e tudo que ela fazia, cada descoberta? Um paizão, também pra gente na estrada!

Em seguida, a cantora ainda continua:

Impossível agradecer todos os momentos em que você nos entusiasmava, com as palavras certas nas horas certas! Deus é especialista em colocar pessoas abençoadas nos devidos lugares, sempre dizendo o que precisamos ouvir, e você era uma dessas pessoas! Se a gente desanimava, no primeiro minuto, você já reerguia as três! Eu amava seus elogios, porque sempre foram muito sinceros! Ficávamos hospedados sempre nos mesmos andares dos hotéis, como uma família que sempre fomos! E era sempre um dorme com Deus com um beijo na testa! Tenho certeza de que, no momento que nós vivemos agora, seria o primeiro a falar: Bora, minha filha? Anima! Vocês são gigantes!!! Saudades eternas!

Em outra publicação, Maraisa compartilhou uma foto dando um selinho em Marília e afirmou:

Nunca esquecerão.

Além disso, segundo informações do jornal Extra, a equipe de Marília Mendonça negou que supostas fotos do corpo da cantora estejam circulando nas redes sociais:

As fotos não são dela. Tomamos todos os cuidados para preservar a imagem de Marília Mendonça, afirmou a equipe da artista ao jornal.