Graciele Lacerda nega ser bancada por Zezé Di Camargo: Tenho meu trabalho e meu dinheiro

12/11/2021 | 11:10



Graciele Lacerda, casada com Zezé Di Camargo, desabafou nas redes sociais na última quinta-feira, dia 11, e negou sobre ser bancada pelo companheiro e, após a revelação, como alguns seguidores ainda duvidaram da sua fala, ela voltou ao seu perfil para dizer que nunca mentiu para seus fãs.

- Quem me conhece sabe que eu sou muito verdadeira, até demais, e às vezes sofro por isso. Jamais virei aqui mentir sobre algo. Prefiro omitir. Quando eu abro caixinha, vocês me perguntam muitas coisas sobre pessoas próximas. Prefiro não responder porque senão vou falar a verdade, talvez vá virar polêmica e vão falar que estou querendo biscoito. Até nisso a gente tem que ter cuidado nas redes sociais, começou.

- Se ele me bancasse, não teria problema nenhum de falar. Vou responder a verdade. Hoje eu tenho meu trabalho, meu dinheiro e ganho muito bem. Graças a Deus e ao Zezé, tenho uma gratidão eterna porque foi ele que abriu as portas para o meu trabalho de hoje. Mas eu poderia não trabalhar e ser bancada por ele, ficar em casa e não me preocupar com nada.

- Mas foi uma escolha minha trabalhar, ter as minhas coisas e correr atrás, e ainda corro. Estou buscando cada vez mais, quero crescer cada vez mais. É gostoso ter sua independência com seu trabalho, e Zezé fala o tempo todo que tem orgulho disso, e eu fico muito feliz, finalizou.