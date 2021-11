Temporada de esqui em Park City começa em novembro – confira as novidades

Redação

A temporada de esqui em Park City, Utah, uma das estações nevadas mais famosas dos EUA e uma das melhores do mundo, começará em 19 de novembro (Park City Mountain) e 4 de dezembro (Deer Valley Mountain), com oferta de atividades que se estenderá até abril de 2022. A equipe do Rota de Férias já esteve por lá, deslizando montanha abaixo, e conta aqui tudo que você precisa saber para aproveitar a região.

Onde fica Park City

Divulgação Inverno em Park City, Utah

Situada nas montanhas Wasatch, a mais de 2 mil metros acima do nível do mar, a Park City fica em Utah, a cerca de uma hora de carro de Salt Lake City, a capital do estado. O aeroporto local está conectado com as principais cidades americanas, como Miami, Nova York e Chicago.

O local conta com hotéis, spas, uma vila repleta de lojas e restaurantes e espaços para a prática de esqui voltados para quem tem ou não experiência na modalidade. Há, inclusive, atividades para crianças nas montanhas. Na prática, nem é preciso subir num par de esquis para se divertir por lá, já que o clima aconchegante do inverno em Park City já é atrativo para todos os brasileiros que buscam uma experiência diferente nos EUA.

Hotéis em Park City

Saber onde ficar em Park City é muito importante, uma vez que há mais de 100 acomodações espalhadas pela região. Há diversas opções no centro e em torno dele, inclusive com condomínios de casas que caem como uma luva para quem viaja em turma ou famílias grandes, como o Sliver Star.

Paulo Basso Jr. Casa de de condomínio da Silver Star

Em Deer Valley estão os hotéis mais luxuosos, como o Montage e o Stein Eriksen. Este último carrega o nome de um dos maiores esquiadores da história e tem, inclusive, uma sala com troféus e medalhas em constante exposição.

Os valores em Park City são salgados, mas, mesmo na temporada, é possível achar hotéis a partir de US$ 199 (os hotéis mais luxuosos cobram em torno de US$ 600, nas suítes mais “simples”). Este é o mesmo valor das casas de condomínio mais elegantes, mas elas conta com até quarto quartos e serviço de limpeza. Assim, o valor pode ser diluído entre várias pessoas.

Entrada do hotel Stein Eriksen, em Deer Valley

Independentemente do local escolhido, não deixe de checar se ele oferece o serviço Ski In Ski Out, que basicamente significa levá-lo em um shutter até um lift que siga para a pista desejada, com todo o transporte dos equipamentos incluídos.

Os melhores restaurantes de Park City

Paulo Basso Jr. O luxuoso restaurante Riverhorse on Main, em Park City

The Mustang – O ambiente elegante destaca lindas fotos de montanhas nas paredes. O cardápio prima pelos cortes de carne e peixes, como a famosa truta vermelha da região.

The Bridge – Camarão à brazuca, prato feito, coxinha, sanduba e caipirinha. É uma grande surpresa encontrar pratos brasileiros em Park City. E o que é melhor: muito saborosos. Fica bem ao lado do lift que leva para a montanha.

Riverhorse on Main – O restaurante mais elegante da cidade tem uma varanda fechada com uma linda vista para a Main Street. Os pratos são deliciosos, com bons peixes e cortes nobres de carne, inclusive wagyu.

Adolph’s – Para quem gosta de comida alemã, este é o lugar. Há excelentes pratos de vitela, salsichas deliciosas e ótimas saladas. Para beber, claro, não faltam boas cervejas, inclusive locais.

História

O esqui em Park City registrou as primeiras atividades em 1946, com a construção do primeiro teleférico em Snow Park, área que hoje é conhecida como Deer Valley Resort. Duas décadas depois, mais precisamente em 1963, a estrutura para uma nova área de esqui começou a ser erguida em Treasure Mountain, agora Park City Mountain Resort.

Hoje, o resort oferece 62 teleféricos que levam os turistas a mais de 400 pistas de esqui espalhadas por 3,8 mil hectares de terreno repleto de neve “powder”, a preferida pelos esportistas.

Reservas e comprovante de vacinação

Para a temporada de esqui em Park City que começa em 19 de novembro, não será preciso fazer reserva prévia para acessar os meios de elevação. Eles irão operar com capacidade normal, priorizando a fluidez nos deslocamentos.

Contudo, assim como ocorreu no ano passado, a reserva segue como exigência na maioria dos restaurantes de montanha, assim como a prova de vacinação que parte dos estabelecimentos passará a solicitar a todos os turistas maiores de 12 anos. A exigência não será empecilho para o viajante brasileiro, já que o documento será obrigatório para entrada no país – veja aqui como emitir o seu certificado digital via ConectSUS.

A comprovação pode ser feita por meio impresso ou eletrônico nos restaurantes de serviço rápido e nos que ficam na montanha, mas dispensado nas demais categorias de estabelecimentos. A diferença nas regras tem a ver com o fluxo, já que as categorias citadas recebem um volume de público muito maior. Todas as vacinas reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) serão aceitas, incluindo a Sinovac/Coronavac.

Novidades da temporada de esqui em Park City

Entre as novidades deste ano na região está a Pendry Park City, junto aos Canyons Village de Park City Mountain, marcada para 2022. Trata-se de uma propriedade-irmã do conceituado hotel Montage International, que também opera o Montage Deer Valley.

Além disso, quem for para a temporada de esqui em Park City encontrará novos restaurantes neste inverno. É o caso do Tupelo, em nova localização, e do Sterling Steakhouse.