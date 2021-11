Ela casou! Paris Hilton posa com vestido de noiva grifado e dispara: Meu para sempre começa hoje

12/11/2021 | 10:10



Paris Hilton está casadíssima! A DJ e herdeira dos hotéis Hilton apareceu nas redes sociais usando um vestido de noiva da grife Oscar de la Renta para divulgar a notícia de que oficializou a união com o empresário Carter Reum.

Na legenda, a socialite de 40 anos de idade escreveu:

Meu para sempre começa hoje. 11/11.

Segundo informações do E!, entre os convidados da cerimônia estavam Paula Abdul, a atriz Emma Roberts e a cantora Bebe Rexha.

Paris escolheu seu vestido na noite passada. Há muito amor e apoio entre Paris e Reum, disse uma fonte do site.

Em um dos episódios de seu podcast, o This is Paris, ela já havia falado que o casamento seria como um conto de fadas.

- Esse primeiro beijo e aquele primeiro abraço e, como sempre dissemos, a conexão que temos. Vou pensar em todas essas memórias. Eu fiz aulas de dança e é realmente difícil, disse Paris, na expectativa para a primeira dança com o marido.

Em entrevista ao The Tonight Show With Jimmy Fallon, Hilton revelou que as comemorações durariam bem mais do que o convencional.

- Vai durar três dias. Temos muita coisa acontecendo ... Muitos vestidos, provavelmente 10. Eu amo mudanças de roupa.

Paris e Carter estão juntos desde 2019. O pedido de noivado aconteceu em 17 de fevereiro de 2021, no dia no aniversário dela.