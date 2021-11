Jovem de 22 anos morre e é mais uma vítima de festival de Travis Scott, diz site

12/11/2021 | 10:10



E segundo informação do site TMZ, Bharti Shahani, 22 anos de idade, morreu na última quinta-feira, dia 11, e se tornou a nona vítima do Festival Astroworld de Travis Scott - o evento aconteceu em Houston no dia 2 de novembro e deixou mais de 300 feridos quando a força do público para chegar mais perto do palco fez com que inúmeras pessoas fossem esmagadas e passassem mal.

Bharti estava no último ano do curso de engenharia de sistemas da Texas A&M University e já tinha tido a morte encefálica constatada - ela estava respirando com ajuda de aparelhos.

A jovem foi até a apresentação do rapper ao lado de sua irmã, Namrata Shahani, e sua prima, Mohit Bellani, porém elas se perderam quando a multidão aumentou - em entrevista coletiva, um representante da família de Bharti afirmou que eles querem justiça.

Até o momento, Travis já tem quase 60 processos na Justiça abertos e, entre algumas acusações, é que o show não foi interrompido - o espetáculo continuou por mais 40 minutos após o começo da confusão.