Das agências



12/11/2021 | 08:38



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou ontem a prorrogação, por mais dois anos, da desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores da economia que mais empregam. A medida, que acabaria neste ano. beneficia, entre outras, a indústria têxtil, de calçados, máquinas e equipamentos e proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário



Bolsonaro falou sobre a decisão durante discurso no lançamento de um programa de combate à fome, o Comida no Prato, em evento no Palácio do Planalto.



“Reunido com a (ministra da Agricultura) Tereza Cristina, com o nosso prezado ministro (da Economia) Paulo Guedes e mais de uma dezena de homens e mulheres representantes do setor produtivo do Brasil, resolvemos prorrogar por mais dois anos a questão que tem a ver com a desoneração da folha”, disse Bolsonaro.



A desoneração beneficia as empresas porque reduz os encargos trabalhistas que são pagos por elas. Hoje, essas empresas podem escolher: ou pagam 20% de contribuição previdenciária sobre os salários dos funcionários ou uma alíquota que vai de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto.



O Congresso analisa a prorrogação do benefício na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara. Ontem, o deputado Marcelo Freitas (PSL-MG) apresentou parecer favorável a projeto de lei para estender a desoneração da folha até 2026. Freitas disse que vai ajustar o texto para diminuir o prazo para dois anos, como sugeriu Bolsonaro. Caso o texto seja aprovado na CCJ da Câmara, a proposta pode ir direto para o Senado.



REUNIÃO

Mais cedo, empresários de setores como o de produção de proteína animal, comunicação e de calçados se reuniram com Bolsonaro e Guedes. “Foi uma surpresa positiva para nós esse reconhecimento da necessidade da desoneração”, disse a presidente da Feninfra (Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática), Vivien Suruagy.

Empresários presentes no encontro com Bolsonaro garantem que a decisão do governo de prorrogar a desoneração é acertada, na medida em que pode evitar demissões no momento em que o Brasil vê a Covid-19 praticamente sob controle.

Segundo avaliação das empresas diretamente beneficiadas pelo incentivo do governo federal, sem a prorrogação cerca de 3 milhões de empregos poderiam ser extintos. “Essa foi a conversa que tivemos com o governo. Mostrar que a manutenção da desoneração vai garantir empregos e não vai impactar na inflação dos alimentos”, comentou o presidente da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), Ricardo Santin.