Reabertura dos EUA – Os melhores destinos para conhecer no país

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



12/11/2021 | 07:55



Com a reabertura dos EUA em 8 de novembro para os viajantes vacinados – confira todas as regras aqui –, a procura por passagens e roteiros pelo país cresceu intensamente. De destinos queridinhos dos brasileiros, a exemplo de Nova York, Miami e Orlando, até surpresas agradáveis, como Austin, Ozark e Seattle, confira diversas sugestões de passeios inesquecíveis pela terra do Tio Sam que o Rota de Férias já conferiu de perto e recomenda.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 no site Seguros Promo.

Aqui, inclusive, há uma lista para os fãs de road trips, com destaque para a mítica Rota 66,

Neste artigo você verá diversos destinos recomendados pela agência que promover o turismo nos EUA, a Brand USA. Confira abaixo os destinos mais turísticos dos EUA, lugares diferentes para visitar e como sair dos grandes centros e explorar melhor a Flórida e a Califórnia.

Paulo Basso Jr. Reabertura dos EUA: Central Station, em Nova York

Os destinos mais turísticos dos EUA

Nova York

Orlando

Miami

Las Vegas

Los Angeles

San Francisco

Chicago

Destinos diferentes para conhecer nos EUA

Seattle

Nashville

Memphis

Tupelo

Delta do Mississippi

New Orleans

Atlanta

Montgomery

Austin

Dallas

Houston

Denver

Grand Canyon

Missouri: St. Louis, Springfield e Joplin (Rota 66)

Kansas City

Ozark

Little Rock

Oklahoma City

Tulsa

Poconos

Hoboken

Park City

Alasca

Destinos diferentes para conhecer na Flórida

Tampa

Kissimmee

St. Petersburg e Clearwater

Sarasota

Naples

Fort Lauderdale

Key West

Destin

Destinos diferentes para conhecer na Califórnia

Praias de surf na Califórnia

Anaheim

Santa Barbara

Carmel-by-the-Sea e Monterey

San Diego

Yosemite Park

Sacramento

Jamestown

Reabertura dos EUA: melhores destinos

Para usar telefone e internet nos EUA, clique neste link e garanta seu chip viagem internacional. Use o cupom rotadeferias para ganhar até 10% de desconto.

Os destinos mais turísticos dos EUA

Figurinhas carimbadas, estes são os destinos mais turísticos dos EUA entre os brasileiros:

Nova York

Orlando

Miami

Las Vegas

Los Angeles

San Francisco

Chicago

—

Nova York

Paulo Basso Jr. Nova York

Empire State, Central Park, Broadway, Estátua de Liberdade e muito mais. Com tantas opções, fica até difícil escolher o que fazer em Nova York, nos Estados Unidos durante a reabertura dos EUA.

O Rota de Férias selecionou aqui alguns dos principais pontos turísticos da cidade. Há opções para quem está conhecendo a Big Apple pela primeira vez e para os viajantes que já curtiram o agito da metrópole antes.

Para facilitar sua vida, confira aqui um roteiro de 5 dias em Nova York.

Orlando

Paulo Basso Jr. Orlando

Orlando está sempre com novidades. Nossos repórteres costumam conferir in loco os grandes lançamentos dentro e fora dos parques temáticos. Dos 50 anos da Disney World até hotéis de luxo para ficar no complexo, passando pela área do Star Wars e diversas outras novidades, você fica por dentro de tudo.

Aqui, você confere um roteiro de 10 dias em Orlando com crianças e um sem os pequenos. E se quiser esticar a viagem, ainda dá para partir de lá para Port Canaveral a fim de fazer o fascinante cruzeiro da Disney.

Miami

Paulo Basso Jr. Miami

Bons passeios em Miami é o que não faltam. A cidade atrai milhares de brasileiros todos os anos, já que conta com diversas influências latinas. Entre novidades e destinos clássicos, é fácil se divertir por lá.

Trata-se de um lugar para visitar sem pressa, curtindo cada pedacinho. Aqui, você confere todas as dicas para montar um roteiro de 4 dias em Miami.

Las Vegas

Paulo Basso Jr. Las Vegas

As atrações de Las Vegas são variadas e conquistam diferentes tipos de público. Ao contrário do que muita gente imagina, a cidade do Nevada não tem apenas hotéis-cassinos, festas de despedida de solteiro e casamentos relâmpago.

Aqui, você confere tudo o que fazer por lá, com dicas de hotéis, restaurantes e passeios.

Los Angeles

Paulo Basso Jr. Los Angeles

Mais do que visitar Los Angeles com glamour, nós o ajudamos a explorar a Cidade dos Anjos com dicas que fazem diferença, como o melhor lugar para ver o letreiro de Hollywood ou as lojas mais incríveis de Beverly Hills.

Antes de fazer as malas, espie aqui um roteiro de 5 dias em Los Angeles. E aqui, veja fotos de 15 grandes atrações na região.

San Francisco

Paulo Basso Jr. San Francisco

A apaixonante São Francisco, nos Estados Unidos, é capaz de conquistar o coração de qualquer viajante. Por ser um dos cenários favoritos de séries de TV, filmes e comerciais, a região passa aquela sensação de que já estivemos ali antes, mesmo quando a visitamos pela primeira vez.

Mas não se engane, a capital do Vale do Silício é única e diferente a cada visita.

Saiba o que fazer – dicas imperdíveis – e onde comer em San Francisco. De quebra, explore 4 dias na cidade e na vizinha Sausalito.

Chicago

Paulo Basso Jr. Chicago

Uma viagem por Chicago das artes e das alturas mostra tudo o que o destino tem de bom durante a reabertura dos EUA. Linda, a cidade também merece uma viagem ao ritmo do blues.

Confira aqui um roteiro de 3 dias em Chicago. Saiba também onde comer na cidade e como visitar as principais atrações como se fosse um morador local.

Confira aqui excelentes opções de pacotes de viagens para os EUA.

Destinos diferentes para conhecer nos EUA

A lista de destinos diferentes para conhecer nos EUA é ampla e uma chance e tanto de explorar o país agora que as fronteiras estão abertas. Nossas sugestões de lugares são:

Seattle

Nashville

Memphis

Tupelo

Delta do Mississippi

New Orleans

Atlanta

Montgomery

Austin

Dallas

Houston

Denver

Grand Canyon

Missouri: St. Louis, Springfield e Joplin (Rota 66)

Kansas City

Ozark

Little Rock

Oklahoma City

Tulsa

Poconos

Hoboken

Park City

Alasca

—

Seattle

Paulo Basso Jr. Seattle

Seattle, a terra do grunge de Nirvana, Pearl Jam e tantas outras bandas de rock, é um dos lugares mais divertidos dos EUA. Quem visita a região não pode deixar de conhecer o MoPOP, o museu do pop, que fala não apenas de música, mas também de filmes e outras artes.

Outra boa pedida é aproveitar o passeio para visitar o vulcão ativo Mount Rainier é a grande estrela do Mount Rainier National Park, situado a 140 km de Seattle.

Aqui, você confere o que fazer em Seattle, com dicas de passeios, atrações, hotéis e restaurantes.

Nashville

Paulo Basso Jr. Nashville

De tão divertida, Nashville, no Tennessee, é conhecida como Nashvegas. Aqui você confere 15 razões que fazem dela uma das cidades mais divertidas dos EUA. Entre elas estão o ótimo museu do Johnny Cash e a oferta gastronômica – veja 10 dicas de restaurantes.

Ficou com vontade de ir para lá? Então confira aqui o que fazer em Nashville, no Tennessee.

Memphis

Paulo Basso Jr. Memphis

De Elvis Presley a B.B. King, Memphis, no Tennessee, é um paraíso para os amantes de música. O local concentra uma série de atrações, como a Beale St., rua repleta de barzinhos e onde é possível beber ao ar livre, o Sun Studio, onde o rock nasceu, e o Museu dos Direitos Civis que marca o local em que Martin Luther King Jr. foi assassinado.

Aqui, você confere fotos e detalhes de Graceland, a casa de Elvis. Aproveite também para ver onde comer e o que fazer em Memphis.

O melhor de tudo é que dá para esticar o roteiro pelos arredores e conhecer lugares incríveis, como Tupelo, onde Elvis nasceu, no Mississippi, e a fábrica da Jack Daniels no Tennessee.

Tupelo

Paulo Basso Jr. Tupelo

Tupelo, no Mississippi, é onde nasceu nada mais, nada menos, que Elvis Presley. A pequena casa em que o Rei do Rock viveu na infância se tornou ponto de peregrinação. No local, é possível saber mais sobre seus primeiros passos na música.

O Rota de Férias foi até lá e registrou tudo aqui no Stories. Este é mais um destino bacana para considerar na reabertura dos EUA.

Delta do Mississippi

Paulo Basso Jr. Clarksdale, Delta do Mississippi

O blues nasceu no Delta do Mississippi, de onde surgiram lendas como Robert Johnson, B.B. King, Johnny Lee Hooker e Muddy Waters. Visitar os campos de fazenda locais para conhecer essa história é uma delícia.

A dica é passar por destinos como Clarksdale, onde está a célebre encruzilhada em que Robert Johnson teria vendido a alma para o diabo e um bar do ator Morgan Freeman, Indianola, local de nascimento e onde fica um museu incrível de B.B. King, e a Dockery Farms, onde surgiram as primeiras lendas do blues.

Siga e salve essa sequência de vídeos no Instagram para saber tudo sobre a origem do blues e desfrutar o Delta do Mississippi.

New Orleans

Paulo Basso Jr. New Orleans

New Orleans é a cidade do jazz. Ali o gênero musical ganhou o mundo, sobretudo nas vozes de lendas como Jelly Roll Morton, Sidney Bechet e, acima de todos, o filho mais ilustre da região, Louis Armstrong.

Mais do que isso, trata-se de uma cidade divertida, com gente simpática e uma gastronomia de dar água na boca. É lá também que rola o Mardi Gras, famoso carnaval americano.

Confira aqui um roteiro completo de 2 dias em New Orleans. Aproveite para descobrir onde escutar blues de qualidade na cidade e confira algumas dicas de hotéis de luxo na região.

Atlanta

Paulo Basso Jr. Atlanta

Atlanta é palco do aeroporto mais movimentado dos EUA e um dos que recebem mais voos e passageiros no mundo. Uma vez na cidade, vale a pena seguir a Rota dos Direitos Civis e conhecer o Parque Olímpico, onde foram disputados os Jogos de 1996.

A cidade também sede da CNN e da Coca-Cola. Vale a pena fazer a visita na fábrica do refrigerante e criar sua própria receita.

Montgomery

Paulo Basso Jr. Montgomery

Montgomery, capital do Alabama, reúne o Museu de Direitos Civis mais emblemático dos EUA. Vale a pena passar por lá para conhecer mais sobre a triste história da segregação no país.

O museu fica próximo ao Capitólio, que também pode ser visitado. De Montgomery, a dica é seguir para o norte para conhecer outros lugares interessantes do Estado, como Birmingham e Muscle Shoals.

O Alabama também é palco de lindos hotéis de luxo.

Austin

Paulo Basso Jr. Austin

Moderna e na rota das maiores startups do mundo, Austin é uma cidade surpreendente. A capital do Texas reúne ruas e mais ruas de bares com música ao vivo, fazendo a festa de quem curte a noite.

Além disso, quem vai até lá pode aproveitar parques, comer do bom e do melhor e ainda ver um incrível desfile diário de… morcegos. Isso mesmo. Veja aqui o que fazer em Austin, no Texas.

Dallas

Paulo Basso Jr. Dallas

Dallas, no Texas, tem uma história trágica nas costas: foi lá que John F. Kennedy foi assassinado a tiros. O atentado, inclusive, deu origem a um ótimo museu que conta a trajetória do trágico acontecimento, o Sixth Floor Museum.

Há ainda muito que fazer na região, como visitar arenas esportivas belíssimas e curtir um bairro agitado durante a noite. O Rota de Férias mostra aqui 7 atrações em Dallas que você não pode perder, mesmo que seja durante uma espera de conexão para voar rumo a outro destino americano.

Houston

Paulo Basso Jr. Houston

Uma viagem para Houston, no Texas, é cheia de surpresas. Uma vez na cidade, é possível curtir boa gastronomia, atividades ao ar livre, museus e pontos históricos da região, como a célebre unidade da Nasa.

Confira aqui um roteiro de 2 dias em Houston.

Denver

Paulo Basso Jr. Denver

Trilhas, esporte, arte e cerveja. Denver, a capital do Colorado e ponto de passagem para muitos americanos que vão à estação de esqui de Aspen, é um destino e tanto para conhecer com a reabertura dos EUA.

Nós viajamos para lá acompanhado de um local, que nos mostrou as melhores atrações, restaurantes e tudo mais. A reportagem completa com o que fazer em Denver está disponível aqui.

Grand Canyon

Paulo Basso Jr. Grand Canyon

O Parque Nacional do Grand Canyon, no Arizona, é um dos lugares mais impressionantes dos EUA. O local abriga formações rochosas enormes, conhecidas mundialmente pelo tom avermelhado. Ali, é possível observar cânions que chegam a 1,6 km de profundidade.

Confira aqui 50 fotos incríveis do Grand Canyon.

Missouri: St. Louis, Springfield e Joplin (Rota 66)

Paulo Basso Jr. St. Louis

Poca gente sabe, mas foi no Missouri que nasceu a famosa Rota 66. A partir de um trecho de rodovia construído no estado, criou-se o caminho que, futuramente, ligaria Chicago, no norte dos EUA, a Santa Monica, no extremo oeste.

Parte dessa história é contada no Museu da Rota 66 de Springfield, no coração do Missouri. De lá, quem vai para o norte chega a St. Louis, uma das cidades mais divertidas da Rota 66. Outros destinos como Cuba e Joplin, principalmente, merecem entrar no roteiro.

Veja neste Stories o trajeto com diversos detalhes e pontos de paradas para fazer fotos da Rota 66 no Missouri. O roteiro ainda invade o estado vizinho do Kansas, onde é possível ver o caminhão de guincho original que inspirou a criação do personagem Mate, da animação “Cars”.

Kansas City

Paulo Basso Jr. Kansas City

Poucos brasileiros sabem, mas existem duas Kansas City. As cidades gêmeas são vizinhas.

A principal delas dica no Missouri e é o maior barato. Lá tem vários bares, parque de diversão para crianças, galerias de arte, museus, estádios de futebol americano e beisebol, mercados com comidas de todo o mundo e uma cena noturna divertida.

A outra Kansas City fica, vejam só, no Kansas. Simpática, é lar de um outlet que, de tão bonito, mais parece um parque. Trata-se do Legends, que tem várias lojas adoradas pelos brasileiros

Ozark

Paulo Basso Jr. Lake of the Ozarks

Você já deve ter ouvido falar em Ozark por conta da série da Netflix. Também conhecida pelos locais como Ozarks, a área compreende boa parte do estado do Missouri e do norte do Arkansas, além de beliscar trechos do Kansas e de Oklahoma.

Seus domínios são marcados por parques naturais, que concentram muito verde, além de cachoeiras, cânions e, principalmente, lagos. Uma vez na região, vale visitar Bentonville, no Arkansas, onde está a sede do Walmart, a hippie Eureka Springs, Branson, um lugar repleto de diversões no Missouri, e a cênica área de Lake of the Ozarks.

Entre aqui para conferir um roteiro completo por Ozark.

Little Rock

Paulo Basso Jr. Little Rock

Capital do Arkansas, Little Rock é marcada por diversas conquistas civis. A cidade também tem uma cena noturna agitada e vale a parada caso você decida explorar as entranhas do país após a reabertura dos EUA.

Veja aqui nosso Stories sobre Litthe Rock.

Oklahoma City

Paulo Basso Jr. Oklahoma City

Uma vez em Oklahoma City, a capital do Oklahoma, há gratas surpresas pela frente. Limpa, organizada e com boas atrações, a região mescla áreas moderninhas a bairros cowboys e referências a índios.

Também não faltam museus por lá, bem como bons restaurantes e hotéis, o que torna o lugar agradável para quem viaja em família, com amigos ou casais.

Aqui você confere o que fazer em Oklahoma City.

Tulsa

Paulo Basso Jr. Tulsa

Tulsa, em Oklahoma, é um ponto de parada famoso por quem decide fazer a Rota 66. Bem estruturada, a cidade conta com uma linda arena esportiva de shows, diversos bares e lugares para visitar com crianças.

O Rota de Férias passou por lá e conta tudo sobre Tulsa neste Stories do Instagram.

Poconos

Paulo Basso Jr. Poconos

A principal cidade da Pensilvânia é a Filadélfia. O estado conta ainda com outros destinos turísticos, como Lancaster, a capital da comunidade amish.

Quem mora na região ou mesmo em Nova York, porém, costuma frequentar as montanhas do pedaço. Poconos, por exemplo, está a pouco mais de duas horas da Big Apple. O local conta com estação de esqui e é um excelente destino para famílias graças ao hotel Great Wolf Lodge, com diversas experiências divertidas, sobretudo, na época do Natal. Destaque para o parque aquático coberto do complexo.

Hoboken

Paulo Basso Jr. Hoboken

Hoboken fica em New Jersey, do outro lado do Rio Hudson em relação a Nova York, e oferece uma das mais belas vistas de Manhattan.

Com ruas harborizadas e prédios baixos, funciona como um respiro da Big Apple. Uma vez lá, vale a pena conhecer a loja original da Carlo’s Bakery. Reserve também um fim de semana para caminhar calmamente à beira do rio e provar um brunch nos bons restaurantes da região.

Park City

Paulo Basso Jr. Park City

Park City, no Utah, é uma das estações de esqui mais especiais dos EUA. A começar pela qualidade da neve, uma das melhores do mundo.

A cidade fica pertinho da capital do estado, Salt Lake City, e oferece atrações para quem é fã ou não de deslizar sobre a neve. Quem quiser ir até lá só para curtir o friozinho, visitando lojas e restaurantes elegantes, se dá muito bem.

Nas montanhas, há muito esqui e snowboard. Até mesmo as crianças.

Veja aqui o que fazer em Park City.

Alasca

Paulo Basso Jr. Alasca

O Alasca é um dos lugares mais espetaculares dos EUA. Repleto de curiosidades e cenários espetaculares, é o tipo do destino que deve estar na rota de férias de todo viajante.

Uma vez na região, vale a pena usar Anchorage, a principal cidade do Alasca, como base. Há ótimos restaurantes por lá.

A partir daí, a dica é fazer passeios, como cruzeiros para ver animais e geleiras espetaculares ou os tours que permite avistar ursos de perto no Alasca.

Destinos diferentes para conhecer na Flórida

A Flórida é um dos destinos mais procurados por brasileiros. Durante a reabertura dos EUA, confira o que visitar por lá além de Miami e Orlando.

Tampa

St. Petersburg e Clearwater

Sarasota

Naples

Fort Lauderdale

Key West

Destin

—

Tampa

Paulo Basso Jr. Tampa

Muita gente que vai a Orlando passa por Tampa, já que é lá que fica o parque Busch Gardens. Cada vez mais moderninha, porém, a cidade merece uma atenção extra e até alguns dias de hospedagens.

Lá dá para curtir atrações com família e de aventura. Sem contar os ótimos restaurantes e espaços moderninhos. Aqui, você confere o que fazer em Tampa.

St. Petersburg e Clearwater

Paulo Basso Jr. Egmont Key, St. Petersburg

É inexplicável como St. Petersburg e Clearwater, no litoral oeste da Flórida (EUA), ainda não ganharam a fama que merecem entre os brasileiros. Afinal, ambas as cidades concentram tudo que os viajantes mais gostam: belas praias, lojas, boa gastronomia, cerveja gelada e um bocado de opções de lazer para curtir tanto de dia quanto de noite.

Quer saber o que fazer em St. Petersburg e Clearwater? Navegue pelo link e divirta-se, conhecendo algumas das ilhas mais espetaculares dos EUA. A lista inclui ainda um m useu dedicado a Salvador Dalí e diversas outras surpresas.

Sarasota

Paulo Basso Jr. Sarasota

Algumas das praias mais bonitas dos EUA ficam em Sarasota. De quebra, a cidade, que é uma graça, fica a cerca de duas horas de Orlando.

Lojas luxuosas, restaurantes requintados, praias agitadas, a galera do surf… O lugar agrada a todos os tipos de público e tem um visual de arrasar, com diversas pousadas à beira-mar.

Entre aqui para saber o que fazer em Sarasota.

Naples

Paulo Basso Jr. Naples

Paradise Coast. O nome não podia soar melhor para a região em que fica Naples, na Flórida , a cerca de duas horas de carro de Miami.

Com um dos píeres mais marcantes do estado, a praia é perfeita para assistir ao pôr do sol no mar. Não raramente é possível avistar, da areia, golfinhos brincando pertinho da praia.

De quebra, a cidade conta com uma rua repleta de lojas de grife e bons restaurantes. Saiba o que fazer em Naples.

Fort Lauderdale

Paulo Basso Jr. Fort Lauderdale

Aproximadamente 30 minutos de carro ligam Miami a Fort Lauderdale, na Flórida. Muitos brasileiros costumam fazer esse percurso para conhecer a região, principalmente porque é lá que fica o famoso Sawgrass Mills, maior shopping de outlets dos Estados Unidos.

Confira aqui 4 experiências para curtir em Fort Lauderdale.

Key West

Paulo Basso Jr. Dry Tortugas

Em Key West, a 4h30min de carro de Miami, no extremo sul do estado americano, há bares que não têm horas para fechar, lojas descoladas, um museu dedicado a Ernest Hemingway e lugares de onde se avista o pôr do sol eleito por muitas pessoas – e com razão – como o mais lindo do mundo.

Da região ainda é possível seguir para Dry Tortugas, uma ilhota com cenário de Caribe, simplesmente deslumbrante. O tour pode ser feito de barco e avião. Não dá para dormir por lá, mas a visita de um dia já é de encher os olhos.

Veja aqui as principais atrações de Key West.

Destin

Paulo Basso Jr. Destin

Veja o que fazer em Destin, Flórida, uma das praias mais incríveis dos EUA. Mar azul, faixas de areia enormes e muita diversão garantem a viagem de quem viaja para lá em família ou casal.

Destin conta ainda com shopping e bons restaurantes. Vale a pena conferir para aproveitar a reabertura dos EUA.

Destinos diferentes para conhecer na Califórnia

A Califórnia vai muito além de Los Angeles e San Francisco, embora seja muito divertido fazer uma road trip entre essas cidades – nós fomos de Corvette 1963. Confira outros destinos para conhecer no Estado Dourado, inclusive com crianças, e aproveite a reabertura dos EUA.

Praias de surf na Califórnia

Anaheim

Santa Barbara

Carmel-by-the-Sea e Monterey

San Diego

Yosemite Park

Sacramento

Jamestown

—

Praias de surf na Califórnia

Paulo Basso Jr. Huntington Beach

O surf chegou nos EUA pela Califórnia. Até hoje, dita as regras de destinos como Huntington Beach, também conhecida como Surf City USA.

Quem ama o assunto descobre aqui como o surf chegou ao Estado Dourado e os melhores picos da região. Tem Malibu, Redondo Beach, Santa Cruz, Laguna Beach, Newport Beach, Dana Point, San Clemente…

Anaheim

Paulo Basso Jr. Disneyland, Anaheim

Muitos brasileiros sonham em ir para Anaheim e nem sabem. É porque é lá que fica a Disneyland, e não em Los Angeles, Na verdade, a distância entre as duas cidades é de cerca de 40 minutos de carro.

Vale a pena ir para lá, já que não é só do famoso parque de diversões que a região vive. Moderninha, Anaheim respira ares divertidos e tem uma cena cervejeira artesanal, por exemplo, bastante conceituadas. Os detalhes estão aqui, no Stories.

Santa Barbara

Paulo Basso Jr. Santa Barbara

Santa Barbara, a Riviera Americana, na Califórnia, conquista os visitantes por sua personalidade. É lá que fica um dos píeres de praia mais emblemáticos dos Estados Unidos, bem como ruas charmosas com pessoas sempre em clima de relax.

Vale a pena, ainda conhecer as vinícolas da região, Veja aqui o que fazer em Santa Barbara.

Carmel-by-the-Sea e Monterey

Paulo Basso Jr. 17 Mile Drive, perto de Carmel

Carmel-by-the-Sea e Monterey são duas paradas obrigatórias de quem faz uma road trip entre San Francisco e Los Angeles. A primeira já teve como prefeito ninguém menos que Clint Eastwood. Carmel, como é mais conhecida, reúne lojas de grife e dá acesso a 17 Mile Drive, uma das estradas mais cênicas do mundo.

Dali, é fácil também Bixby Creek Bridge, ponte marcante da Big Sur. E também à vizinha Monterey, com restaurantes com vista para a praia e uma famosa fábrica de sardinha que se tornou cartão-postal da região.

Veja um roteiro de 10 dias no litoral da Califórnia que passa por todas essas maravilhas.

San Diego

Paulo Basso Jr. San Diego

San Diego, na Califórnia, conta com diversas atrações. A vista do mirante Monte Soledad e as famosas praias Pacific Beach e La Roya são opções de passeio ao ar livre.

Boa gastronomia e atividades noturnas também são marcas da região, assim como a presença da culinária tex-mex e de cervejas artesanais.

Se a ideia é ir para lá com a reabertura dos EUA, confira aqui um roteiro de 3 dias em San Diego.

Yosemite Park

Paulo Basso Jr. Yosemite Park

O Yosemite Park, situado no interior da Califórnia, é um dos parques naturais mais espetaculares do mundo. Segundo a ser criado nos Estados Unidos (atrás apenas do Yellowstone), ele conta com lindas cachoeiras, pedras enormes que podem ser escalados (como El Capitan e Half Dome), falésias e árvores-gigantes – sobretudo as famosas sequoias do bosque Mariposa Grove, como a Grizzly Giant e a California Tunnel Tree.

Veja aqui 50 fotos do Yosemite Park e descubra o que fazer na região.

Sacramento

Paulo Basso Jr. Sacramento

A capital da Califórnia é Sacramento, embora muita gente acha que seja Los Angeles ou San Francisco. E essa é uma grata surpresa, uma vez que há muito que fazer por lá.

Dá para visitar o Capitólio, ir a um bairro que remete ao Velho Oeste e passear em um centro moderninho, repleto de restaurantes, lojas e com uma arena cultural. Entre no Stories do Rota de Férias para saber o que fazer em Sacramento.

Jamestown

Paulo Basso Jr. Jamestown

Bem-vindo ao Velho Oeste. Pelas ruas de Jamestown, na Califórnia , dá até para imaginar Clint Eastwood saindo pelas portas duplas dos saloons. Maior estilo bang-bang. Legal para quem curte ou não faroeste, pode crer.

Dá uma olhada nesta imagem que fizemos por lá e também nesta, na sacada de um dos hotéis mais legais do pedaço.

Um dos detalhes de Jamestown é que a locomotiva que repousa na estação de trem local foi usada na gravação de diversos filmes, inclusive “De Volta Para o Futuro”.

—

Os EUA ainda têm muitos outros destinos que valem a visita e estão na lista de desejos do Rota de Férias. Boston, Washington, Filadélfia, Yellowstone, San Antonio, Sedona, Aspen, Muscle Shoals e Birmingham, no Alabama, e algumas cidades do Novo México, como Albuquerque e Santa Fé, são alguns exemplos. Assim que os visitarmos, este artigo será atualizado. Portanto, vale a pena salvar para ler antes de planejar sua viagem para os EUA.

—

DICAS PARA VIAJAR AOS EUA

Quando planejamos nossas viagens para os EUA, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Com a reabertura dos EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para nos comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.