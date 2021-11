Do Diário do Grande ABC



11/11/2021 | 23:59



Apenas três dias. Foi esse o tempo entre a divulgação pelo Diário de que empresa da prima de uma vereadora da base do governo provisório de Tite Campanella havia sido escolhida para executar a montagem de árvore de Natal gigante e o cancelamento do contrato, publicado ontem no Diário Oficial da cidade.



Na edição de terça-feira, este Diário mostrou que a SSD Comércio e Serviços, pertencente à empresária Aline Spinello Guzman, prima da vereadora Thai Spinello, havia ganhado o direito de montar o enfeite natalino com 12 metros de altura na Praça dos Imigrantes. E para executar a tarefa receberia R$ 159 mil dos cofres públicos. Além disso, o processo de seleção da firma não havia sido por meio de licitação, mas sim por carta-convite.



Tanto a parlamentar quanto sua familiar tentaram negar os fatos. Thai, que pertence ao Partido Novo, chegou a classificar a denúncia como fake news, além de denominar-se como “independente”, apesar de sempre votar a favor do governo. O Diário, democraticamente, deu espaço para que ambas manifestassem as suas versões. Entretanto, mostrou que durante a gestão interina de Tite Campanella a SSD recebeu cerca de R$ 900 mil do município e que o Partido Novo iria analisar a postura de sua filiada para ver se ela realmente atuou com a independência que afirma.



A Prefeitura, que antes apontava que todo o processo corria dentro da lei, ontem anulou ‘parcialmente’ o procedimento, citando legislação que prevê a revogação de atos administrativos que tenham vícios de legalidade.



Não se sabe o que mudou neste curto período de tempo. Mas é fato que interrupção de um negócio em que as partes se esforçavam para que parecesse perfeitamente normal, mas que trazia elementos que alimentavam a desconfiança, é uma vitória da população.



Este é mais um fato indiscutível de que já passou da hora de a Justiça Eleitoral se posicionar sobre a situação de São Caetano. Há quase um ano a cidade é governada por alguém que não foi eleito para o cargo. E isso precisa ser resolvido com a máxima urgência.