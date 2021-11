Pelo segundo dia seguido, apenas S.Bernardo tem morte por Covid

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



12/11/2021 | 00:17



Pelo segundo dia consecutivo São Bernardo foi a única cidade do Grande ABC que registrou morte em decorrência da Covid. A Prefeitura informou no boletim epidemiológico de ontem o óbito de um homem de 66 anos. Não há informações se a vítima tinha comorbidades ou estava vacinada contra o coronavírus. Com isso, as sete cidades acumulam 10.415 mortes desde o início da pandemia.

Em relação aos casos, foram registrados ontem mais 172 diagnósticos positivos, sendo 95 em Mauá, 48 em Santo André, 16 em São Bernardo, sete em Diadema e seis em São Caetano. No total, 265.726 moradores do Grande ABC já tiveram contato com o coronavírus, sendo que 250.212 estão recuperados.

Levando em consideração apenas a população com 12 anos ou mais, faixa etária que pode receber os imunizantes contra a Covid no Brasil, o Grande ABC já tem 97% das pessoas com a primeira dose e 83,4% com a proteção completa. Ontem foram aplicadas 12.605 doses da vacina, sendo 686 referentes ao início da proteção, 9.260 segundas dose e 2.659 reforços.

O Estado registrou ontem menos de 3.000 pessoas internadas pela Covid-19: são 2.948 pacientes, somando 1.287 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 1.652 em enfermaria. Os números são os menores desde abril de 2020, início da pandemia.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI também estão entre as menores da história da pandemia, com 23,7% no Estado e 29,9% na Grande São Paulo.

No decorrer da pandemia, até o momento, houve 4.417.592 casos, dos quais 4.246.733 já estão recuperados, incluindo 456.733 que foram internados e receberam alta hospitalar. Houve também 152.539 óbitos.

No Brasil, de acordo com boletim do Ministério da Saúde, foram registrados mais 15,3 mil novos casos de Covid e 188 mortes. Com isso, desde o início da pandemia o número de infectados subiu para 21.924.598 e o de falecimentos foi a 610.224. Ainda há 183.992 pacientes com infecção por coronavírus confirmada e que estão em acompanhamento pelas equipes de saúde dos Estados.